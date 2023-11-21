Композицию создали на основе данных, собранных телескопами NASA.

Композитор Софи Кацнер написала симфонию на основе данных телескопов NASA, которые были направлены на Млечный путь. Музыкальное произведение называется "Там, где сходятся параллельные линии".

Издание Space пишет, что информацию для симфонии предоставили телескопы NASA "Чандра", "Хаббл" и "Спитцер", которые ведут наблюдение в разных длинах световых волн – рентгеновских, инфракрасных и оптических.

Композитор выделила три ключевых элемента:

двойную звездную систему, обнаруженную в рентгеновских лучах;

группу дугообразных нитей;

сверхмассивную черную дыру Стрелец A, которая находится в самом сердце Млечного пути.

Симфония является лишь звуковой интерпретацией данных, ведь звука в космосе нет.

"Вместо того, чтобы сканировать изображение горизонтально и рассматривать ось Х как время, я сосредоточился на небольших участках изображения, создавая короткие виньетки, соответствующие этим моментам, подходя к фрагменту так, если бы я писала музыку к фильму для сопровождения образа", – отметила композитор.

В результате получилась композиция из трех частей, которые "играют" слева направо.

Как ранее писал УНИАН, по сравнению с некоторыми другими галактиками, сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути не отличается особой активностью. Она не поглощает кучу материала и не выбрасывает гигантские струи плазмы в космос, но делает странные вещи.

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