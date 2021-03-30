Мужчина собирался продать карточки и выплатить долг.

В Японии мужчина ограбил магазин ради коллекционных карточек с покемонами.

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28-летний житель Токио Кенсуке Наканиси проник в магазин с коллекционными карточками франшиз Pokemon и Yu-Gi-Oh! с помощью веревки.

Мужчина поднялся на крышу здания, привязал канат к перилам и без страховки спустился к окну шестого этажа. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Японца обвинили в краже 260 тысяч йен наличными (2,3 тысячи долларов) и коллекционных карточек на общую сумму в миллион йен (около 9 тысяч долларов).

Он рассказал полицейским, что собирался продать карточки и выплатить долг.

«В старших классах я занимался в клубе скалолазания, так что я не боюсь высоты», - отметил Кенсуке Наканиси.

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Автор: Людмила Жерновская