Несмотря на низкую цену, у некоторых авто могут возникнуть проблемы с обслуживанием.

Один из самых известных автомобильных экспертов с YouTube-канала Scottish Car Clan Грант предостерегает водителей от покупки трех распространенных подержанных автомобилей. Несмотря на их невероятно низкую цену, у этих авто могут возникнуть проблемы с обслуживанием, которые влетят в копеечку, пишет Express.

Vauxhall Corsa

Отмечается, что покупателям подержанных автомобилей с ограниченным бюджетом лучше избегать Vauxhall Corsa (Opel Corsa) третьего поколения, несмотря на то, что он невероятно стильный. По словам эксперта, этот автомобиль может иметь очень серьезные проблемы с цепью ГРМ (газораспределительный механизм). Легковушка позволяет сэкономить на топливе, но нужно будет тратить много времени на ремонт. Некоторые владельцы сообщали, что у них выходила из строя цепь газораспределительного механизма, особенно если они не проходили техническое обслуживание.

Среди других распространенных неисправностей – плохая работа круиз-контроля, недостаточно подогнанные карданные валы, вызывающие шум от переднего моста, и неисправность фар ближнего света.

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Ford с двигателем 1.0 Ecoboost

Грант также заявил, что покупателям подержанных автомобилей следует избегать любой модели Ford, включая Fiesta и Focus, которые оснащены бензиновым двигателем 1.0 Ecoboost.

"Этот двигатель просто ужасен. Существуют целые группы в Facebook, посвященные этому. Люди пытаются получить деньги от Ford, в Америке есть коллективные иски, связанные с этим двигателем. Проблема в мокром ремне, который установил Ford. Ремень ГРМ находится в масле, и когда он начнет разрываться, он заблокирует маслоприемники и лишит двигатель масла", – подчеркивает эксперт.

Nissan Micra

Также Грант указал на Nissan Micra пятого поколения. Он считает этот автомобиль "несколько скучным в управлении".

"С Nissan Micra все в порядке, он, безусловно, достаточно надежный. Но посмотрите на него, он бежевый. За такие деньги я хотел бы что-то поинтереснее, даже если мы помним, что он должен быть экономичным", – заметил эксперт.

Другие интересности об авто

Эксперт Грант советует приобрести водителям Honda Accord, ведь эта модель предлагает много пространства и является невероятно надежной. Водители могут приобрести такое авто, изготовленное между 2008 и 2015 годами, за 5 тысяч долларов.

Автомобильный эксперт Алекс Роббинс рассказал о подержанном автомобиле, которого стоит избегать потенциальным покупателям, если их бюджет составляет примерно 13 тысяч долларов.

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