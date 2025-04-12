Научная фантастика - это давно уже не просто побег от настоящего.

Давнее "пророчество" американского писателя-фантаста Айзека Азимова о космических "лазерах", которые транспортируют солнечную энергию на Землю, может сбыться, пишет ecoticias.com.

"Последние технологические разработки доказали, что научная фантастика - это больше, чем просто побег от настоящего", - говорится в статье.

Напоминается, что в своем рассказе 1941 года "Разум" Азимов описывает космическую станцию, которая снабжает планеты энергией с помощью микроволн.

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Почти столетие с момента выхода этого научно-фантастического рассказа ученые пытались найти способ сделать возможным такой режим энергоснабжения. И несмотря на многочисленные попытки воплотить в жизнь историю Азимова, ничего не произошло. Основная проблема заключалась в том, что стоимость системы может превысить стоимость получаемой энергии. Однако, недавний интерес предпринимателя-миллиардера, генерального директора и основателя Aetherflux Бхайджу Бхатта к проекту может оказаться достаточным, чтобы все это изменить, говорится в публикации.

Указывается, что Бхатт планирует переосмыслить предыдущие проекты. Новый проект будет использовать группировку меньших и более дешевых спутников на низкой околоземной орбите. По словам предпринимателя, этот проект может быть реализован на относительно небольшом космическом корабле.

"Если этот проект будет реализован, он может удовлетворить треть энергетических потребностей ЕС. Полученная энергия может быть доставлена ​​практически куда угодно. Это соответствует цели Aetherflux по обслуживанию районов, испытывающих дефицит и ненадежность в плане электроэнергии", - отмечается в статье.

Бхатт полон решимости, что его проект будет работать лучше, чем предыдущие модели. На данный момент проект собрал около 10 миллионов долларов.

Напомним, ранее УНИАН писал, как 30 лет назад известный ученый сделал жутковатое пророчество о будущем Америки.

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