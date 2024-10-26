По словам эксперта, во время обрезки орхидеи нужно быть осторожным.

Постоянная обрезка орхидей не является обязательной в уходе за растениями, однако бывают случаи, когда незначительная обрезка может быть полезной для цветов. В то же время для разных видов орхидей нужны разные техники обрезки, поэтому издание Better Homes & Gardens спросило у эксперта, когда и как правильно делать обрезку растения.

Независимо от типа орхидеи обрезку лучше делать с осторожностью. Несмотря на то, что некоторые растения любят агрессивную обрезку, ведь она стимулирует энергичное отрастание, с орхидеями все по-другому, говорит садовник, который ухаживает за большой коллекцией орхидей Смитсоновского института, Джастин Кондрат.

По его словам, моноподиальная орхидея может повторно зацвести на том же стебле, если ее обрезать, пока стебель еще зеленый и живой. После того, как такая орхидея отцветет, а цветы опадут, эксперт советует обрезать зеленый стебель на 1,5 см выше второго или третьего узла на стебле.

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"Сделайте небольшой надрез, чтобы удалить часть стебля, где когда-то были цветы. Вы можете спровоцировать растение вырастить новый стебель из узла, который будет цвести. Такая обрезка заставляет орхидею зацвести через 8-12 недель примерно в 50 процентах случаев", - рассказывает Кондрат.

В то же время садовод объяснил, что симподиальные орхидеи не могут повторно цвести на том же цветоносе, ведь цветут только на новом приросте от корней.

Также эксперт посоветовал не обрывать здоровые зеленые листья с орхидеи после того, как она отцветет, ведь они ей еще нужны.

"Листья - это солнечные батареи растения. Оставьте их на растении, чтобы они могли питать его и восстанавливать энергию после цветения", - добавил Кондрат.

Кроме того, садовник отметил, что все орхидеи нужно пересаживать, когда они вырастают из своих горшков.

"Я рекомендую пересаживать орхидею каждые два года", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь Кондрат говорит, если лист на вашей орхидее имеет нездоровый вид, то лучше обрежьте его.

"Это предотвращает распространение патогенных микроорганизмов, которые вызвали заболевание, на остальные растения", - объяснил специалист.

По словам эксперта, больной лист орхидеи может иметь пожелтевший вид, темные пятна или углубления.

Другие советы по уходу за орхидеями

Ранее эксперт рассказал, чем поливать орхидеи, чтобы они долго и красиво цвели. По его словам, для этого вам понадобится рисовая вода, которая значительно улучшит состояние растения.

Также эксперт назвала место, куда нельзя ставить орхидеи. По ее словам, если туда поставить растение, то хрупкие листья орхидей могут сгореть всего за несколько часов.

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