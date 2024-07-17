Пол Голливуд поделился советами по хранению хлеба - оказывается, многие из нас все это время делали это неправильно.

Каждый человек имеет собственные способы хранения хлеба. Кто-то предпочитает хранить его в хлебницах или шкафах, а кто-то кладет в холодильник. Когда дело доходит до хранения продуктов питания, существует множество вариантов. Об этом говорится в материале Mirror.

По мнению шеф-повара Пола Голливуда, легендарного судьи телешоу Great British Bake Off, есть только одно лучшее место для хранения хлеба. Пол рассказал, что хранение хлеба в холодильнике может привести к его черствению втрое быстрее, поскольку это приводит к испарению влаги из буханки. Вместо этого у него есть достаточно простой способ хранения.

"Честно говоря, я просто кладу его в коричневую сумку и откладываю в сторону", - признался он. Видео дня

Эксперт рекомендует тем, кто ищет оптимальное место для хранения хлеба, держать его подальше от мест, близких к теплу, таких как плита или холодильник, и вместо этого выбирать темные, прохладные участки кухни или кладовки.

Сохранение продуктов - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, как сохранить продукты в жару без света. Во время многочасовых отключений электричества на холодильник надеяться не стоит.

Для тех, кто не имеет ни частного дома, ни комплектного к квартире погреба, подойдет единственный действительно рабочий лайфхак - использовать бутылки с водой.

Также мы писали о лучшем способе хранения сыра. После того, как вы открыли сыр, стоит завернуть его в двойную пленку. Сперва полностью заверните его в пергаментную или вощеную бумагу, которая позволит сыру дышать.

После этого заверните его еще раз в алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку, таким образом он будет защищен от дрожжей, спор и пищевых ароматов в холодильнике.

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