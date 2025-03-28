Если у вас есть уже собака, то ей можно подобрать хорошего друга среди котов.

В основном собаки и коты не становятся друзьями, но все же есть породы, способные научиться терпеть присутствие друг друга, а некоторые могут даже обниматься, играть и спать в одной постели. Издание PetsRadar назвало 7 пород кошек, которые способны мирно жить в одном доме с собакой.

При этом издание предупреждает, что все животные уникальны, и выбор породы не является гарантией мирного сосуществования кота и собаки, однако он увеличивает ваши шансы на то, что ваши питомцы поладят.

1. Бенгальская кошка

Бенгальская кошка является любящей и преданной, она обожает быть частью всех семейных событий.

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Эти кошки активны, любознательны и умны, поэтому им нужна большая умственная и физическая стимуляция, чтобы чувствовать себя комфортно. Их также можно научить трюкам, а для собак они обычно становятся друзьями.

2. Абиссинский кот

Абиссинские коты энергичны, всегда в движении, поэтому, если вы ищете веселого котенка, который любит лазить и играть, они вполне вам подойдут. Им комфортно в общении с людьми и другими домашними животными. Эти коты озорные, жизнерадостные, имеют замечательный темперамент, разговорчивость, которые помогают им найти общий язык даже с собаками.

3. Мэнская кошка

Этот кот милый, скромный и неприхотливый. Он - отличный компаньон, игривый, но не слишком активный. Очень добродушный и ласковый, и этими чертами похож на собак, которые, как правило, тоже очень дружелюбны и толерантны к другим домашним животным.

4. Японский бобтейл

Это коммуникабельный и приятный кот, который прекрасно ладит с собаками. Имеет милый и ласковый характер, очень умный.

Поскольку эти коты обожают быть в центре внимания и очень энергичны, они могут стать отличным выбором для семей с собаками.

5. Бирманская кошка

Бирманские кошки легко подружатся с собаками из-за своего очень социального и игривого характера. Они интересуются окружающим миром, глубоко преданы хозяевам, а их дружелюбный характер покоряет даже тех, кто клянется, что не любит кошек.

6. Рэгдолл

Спокойные и дружелюбные рэгдоллы ладят с кем угодно, в том числе и с собаками, особенно теми, которые имеют подобный спокойный характер.

Рэгдоллам нравится, когда их гладят, обнимают, награждают любовью и вниманием. Эти доверчивые кошки очень хорошо ладят с детьми и создают тесные отношения с другими животными.

7. Британская короткошерстная

Хотя это одна из самых спокойных пород кошек, но все равно имеет своенравный характер. Несмотря на то, что эти кошки не любят, когда их берут на руки и обнимают, они по-своему ласковые и очень привязаны к своим хозяевам.

Они хорошо ладят с другими домашними животными, большинство из которых становятся для них друзьями.

Ранее УНИАН рассказывал, какие 8 пород собак живут дольше всех. Исследователи изучили базу данных британских собак-компаньонов и назвали разновидности с наибольшей средней продолжительностью жизни. 8 пород в среднем живут более 11 лет, а одна - менее 5 лет. Беспородные животные в исследовании не учитывались.

Важно отметить, что речь идет именно о средней, а не максимальной продолжительности жизни. Это означает, что были собаки, которые прожили намного больше или меньше указанного возраста. Также стоит помнить, что большинство животных умирают от несчастных случаев и болезней, а не от старости.

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