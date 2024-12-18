По словам эксперта, прятаться является естественным поведением для котов.

Как и люди, все коты индивидуальны и имеют свой неповторимый характер. Некоторые коты от природы застенчивее других и чаще прячутся под кроватью или в шкафу, однако иногда кошка, которая прячется, может показывать, что в доме что-то не так, пишет ветеринарный врач Ханна Харт для petMD.

Прятаться - это инстинкт

Преимущественно прятаться является инстинктивным поведением всех кошек, ведь они активнее на рассвете и в сумерках. Благодаря этому они могут найти уединенное место для отдыха днем. Кроме того, прятание защищает кошек от хищников и помогает им охотиться на собственную добычу.

Прячась, кошки чувствуют себя в безопасности

Когда кошки чувствуют тревогу или уязвимость, то могут проводить больше времени вдали от других членов семьи. Такая тревога может произойти из-за недавнего переезда, появления в семье новых животных, потери члена семьи или изменения привычного образа жизни.

Видео дня

"Прятание также может быть реакцией страха кошек на такие вещи, как незнакомые посетители, громкие звуки или запугивание со стороны других домашних животных, особенно других котов", - объяснила ветеринар.

Ваш кот мог заболеть

Если кот имеет инфекцию мочевыводящих путей или инфекции верхних дыхательных путей, то это может привести к тому, что он будет чаще прятаться. Коты хорошо прячутся, когда болеют или испытывают боль, однако неожиданная склонность к прятанию может быть признаком того, что они плохо себя чувствуют.

Где прячутся коты?

По словам врача, у каждого кота могут быть свои любимые места для пряток, к примеру, в шкафах, под кроватью или стулом, в коробках или ящиках.

"Большинство кошек предпочитают темные, теплые и достаточно закрытые сзади тайники. Это инстинктивно обеспечивает им безопасность от нападений сзади и снизу, в то же время позволяя наблюдать за тем, что происходит впереди и над ними", - подчеркнула Харт.

Стоит ли переживать, что моя кошка прячется?

Несмотря на то, что такое поведение является нормальным для кошек, иногда есть ситуации, которые вызывают беспокойство. Поэтому отведите кота к ветеринару, если он прячется больше, чем обычно. Также стоит сходить к врачу, когда ваш кот прячется и проявляет следующие симптомы:

испражняется вне лотка;

меньше ест или пьет;

рвота;

диарея;

чихание;

кашель;

потеря шерсти.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты рассказали, могут ли коты чувствовать вину и извиняться. В частности они назвали 4 ситуации, когда, как считает человек, кот чувствует вину, однако этого не происходит.

Также стало известно, почему коты имеют рыжий окрас. В частности ученые обнаружили мутировавший ген, который объясняет, почему оранжевый цвет по-разному проявляется у представителей разных полов.

Вас также могут заинтересовать новости: