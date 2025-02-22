Так они могут передавать разные сообщения.

Если у вас когда-либо была кошка, вы, вероятно, хорошо знакомы с их очаровательной привычкой "бодать" вас головой. В чем причины такого поведения и что хочет ваша кошка до вас донести с его помощью – рассказала в статье для Paradepets эксперт по поведению животных Адриенна Фаричелли.

У кошек есть различные железы, выделяющие феромоны, в области лица, включая щеки, под подбородком, в уголках губ и между лбом и ушами. Бодание головой приводит к выделению запаха из этих желез кошки, объясняют ветеринарные специалисты по поведению доктор Терри Мари Кертис и Линн М. Зайберт.

При этом формы бодания могут различатьсяв зависимости от высоты объекта/человека, которого кошки бодают, объясняют Джон Брэдшоу и Шарлотта Кэмерон-Бомонт в книге "Домашняя кошка: биология ее поведения".

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Обычно высокие объекты помечаются лбом и ушами кошки. Предметы на уровне головы кошки вместо этого будут тереться от угла рта к уху, в то время как более низкие предметы обычно касаются нижней части подбородка и боковой части горла.

Что кошка хочет вам сказать

Независимо от формы, цель одна и та же: оставить на вас запахи. При этом, когда кошки ударяют вас головой, они могут пытаться передать различные сообщения.

"Ты часть моей семьи"

Удар головой об лицо - это дружелюбное, аффилиативное поведение, которое помогает укрепить социальные связи. Когда кошки бьются головой о людей или других кошек, они помечают их как часть своей социальной группы.

"Я доверяю тебе"

Домашние кошки, как правило, формируют близкие отношения со своими хозяевами или основными опекунами. Исследования показали, что привязанность между кошками и их владельцами похожа на отношения между детьми и родителями.

"Ты важен для меня"

Распространенное заблуждение заключается в том, что такое поведение, как бодание головой и трение о вас, в конечном счете является способом кошки сказать: "Ты принадлежишь мне", почти как если бы вы были предметом мебели. Однако в этих случаях кошка не помечает человека как свою "территорию", говорит сертифицированный ветеринарный бихевиорист доктор Шэрон Л. Кроуэлл-Дэвис. Вместо того, чтобы помечать вас как объект, ваша кошка, скорее всего, скажет что-то вроде "Ты важная часть моей жизни".

"Обратите на меня внимание!"

Возможно, ваша кошка пытается сказать вам, что она голодна или хочет, чтобы ее погладили. Некоторые кошки могут начать бодать своих хозяев головой рано утром, когда они уже в постели, в надежде разбудить их.

В то же время внезапное увеличение частоты бодания головой у старых или больных кошек может быть признаком того, что что-то не так с медицинской точки зрения. Внезапные изменения в поведении у кошек всегда должны быть поводом для визита к ветеринару.

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