Ветеринар рассказала о том, что может подталкивать котов к тому, чтобы бить своих "сожителей".

Конечно, не каждый дома рискнет завести двоих или более котов. Но точно каждый видел, как коты иногда чрезмерно агрессивно относятся друг другу. Особенно об этом свидетельствуют такие себе "пощечины".

Почему они так делают? Это признак конфликта? Или здесь происходит что-то другое? На этот вопрос ответил зарегистрированный ветеринар Лиз Вейник в материале для The Spruce Pets.

Почему кошки бьют друг друга лапой?

Такой жест — вполне нормальное поведение для кошек, хотя некоторые причины могут быть нежелательными.

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Приглашение к игре

Энергичные и игривые кошки могут ударить друг друга лапой, приглашая поиграть. Если удар — это приглашение к игре, язык тела кошки будет соответствовать игривому настроению. Усы будут направлены вперёд, внимание сосредоточено на ситуации, когти для удара будут втянуты, чтобы не причинить боль. При этом не будет мяуканья, шипения или других агрессивных звуков.

Охотничий инстинкт

Кошкам необходимо мясо в рационе. Это делает их маленькими хищниками с развитым охотничьим инстинктом, который они могут использовать, в частности, для игр с перьевыми удочками, шариками с колокольчиком и лазерными указками.

Однако, если кошка не находит что-либо для "освобождения" охотничьих инстинктов, она может начать нападать на своих соседей по дому или даже на хозяев. Если кошка бьёт другую, демонстрируя игривое поведение, но при этом делает это слишком энергично, возможно, это вызвано подавленным охотничьим инстинктом.

Болезнь или боль

Если кошка чувствует себя плохо или испытывает боль, она может ударить другую кошку, чтобы та держалась подальше. Кошки с хроническими болями или заболеваниями чаще ведут себя настороженно с другими питомцами.

Они могут бояться, что те случайно причинят им боль. Кошки не так явно показывают признаки артрита, как собаки. Согласно исследованиям, у 61% кошек старше 6 лет есть изменения в суставах, видимые на рентгене, а у 48% изменения обнаружены сразу в нескольких суставах.

Это может объяснять, почему коты с возрастом становятся раздражительнее.

Нехватка ресурсов и агрессия между кошками

Хотя кошки могут жить вместе без проблем, это удаётся не всегда. Иногда кошки плохо ладят, живя в тесных условиях. Если кошки дерутся, это называется межкошачьей агрессией, и она может быть причиной их ударов друг друга.

Язык тела у кошек, проявляющих агрессию, отличается от тех, которые играет. Агрессивные кошки выглядят напряжённо: уши прижаты к голове, морда напряжена, усы направлены назад. Они издают характерные звуки злой кошки — рычание или шипение.

Агрессия между кошками может быть вызвана нехваткой ресурсов, таких как лотки, миски с водой, игрушки, лежанки, когтеточки или полки.

Как предотвратить удары между кошками

Можно выделить хотя бы минут 20 в день на то, чтобы немного поиграть с пушистиком — например, устроить охоту на любимую игрушку или погоню за лазерной указкой. Важно завершать игру возможностью "поймать добычу", например, дать кошке игрушку, которую она может схватить и "убить".

Кроме того, можно осмотреться у ветеринара на наличие болезней, а также обязательно обеспечить достаточное количество лотков, когтеточек, полок, если у вас несколько котов.

Ранее УНИАН сообщал, что почему коты спят в ногах хозяев. У этого поведения есть минимум шесть причин.

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