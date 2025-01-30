По словам эксперта, таким образом коты проявляют свою любовь к людям.

Если вы заметили, что ваш кот любит лежать у вас на груди, то вы такие не одни. Многие коты любят лежать на груди, ведь это место кажется им привлекательным и уютным. Поэтому людей интересует вопрос, почему они так делают и можно ли сделать так, чтобы домашние любимцы не ложились на вас. Об этом рассказала ветеринарный техник Дженна Стреговски для издания The Spruce Pets.

Почему коты ложатся на людей?

По словам эксперта, есть несколько причин, почему котам нравится лежать на людях. Все зависит от того, какая у вас связь с домашним животным. Обычно люди любят, чтобы их кошки лежали у них на груди, ведь таким образом они показывают им свою любовь.

Проявление любви от животного

Если вы заметили, что кот ложится вам на грудь, то это означает, что он любит вас. Некоторые думают, что коты являются холодными и отстраненными, однако это не всегда так. Коты ценят своих хозяев и часто идут к ним за лаской.

Видео дня

"Существует много способов, как кошки показывают нам свою любовь; один из них - это прижиматься к нам или лежать на нашем теле. Это также одна из причин, почему кошки любят, когда их гладят", - объяснила Стреговски.

Поиск тепла

Многие кошки любят спать на теплых местах, а тепло от тела человека является еще более привлекательным для них. Этих животных тянет к вашему теплому телу, поэтому они часто любят вздремнуть возле вас.

Звук и ощущения

Звук и ощущение вашего сердцебиения и дыхания могут напоминать животным ощущение котенка, который находится рядом с мамой. Обычно во время этого коты мурлыкают, чтобы проявить такие ощущения.

Чувство безопасности

Иногда люди шутят, что некоторые коты ведут себя так, как будто они являются их слугами, однако в глубине души коты воспринимают своего хозяина как источник безопасности. Ваш запах является знакомым и успокаивающим для кота, поэтому лежа на вашей груди, он чувствует себя комфортно и безопасно.

Собственность

"Коты могут быть территориальными, а их хозяева могут чувствовать себя владельцами или ценными ресурсами. Ваш кот может лечь на вашу грудь, чтобы сказать: "Ты мой". Запах вашего кота остается на вас, чтобы другие животные могли его почувствовать. Вы считаете себя важным, и ваш кот, возможно, заявляет о своих правах на вас, чтобы другие домашние животные могли это увидеть", - подчеркнула ветеринарный техник.

Можно ли позволять коту ложиться на вашу грудь?

Стреговски говорит, что нет ничего плохого в том, что ваш кот лежит время от времени на вашей груди. Однако некоторым людям это не нравится, ведь кот может ограничивать их дыхание.

"Возможно, вам удастся уменьшить количество времени, которое ваш кот проводит с вами, предложив приятную альтернативу. Возможно, вы даже сможете полностью запретить коту лежать у вас на груди, если вы действительно этого хотите. Начните с приобретения плюшевой, просторной кошачьей кровати; лучше всего - с подогревом. Положите в кошачью кровать поношенный предмет одежды, чтобы ваш запах был там. Когда кот залезает вам на грудь в нежелательный момент, осторожно переместите его на кровать", - советует эксперт.

По ее словам, для этого может потребоваться некоторое время, чтобы это сработало. Также кот может предпочитать старую коробку или другой предмет, чем новенькую кроватку.

Другие интересные факты о котах

Ранее ветеринары ответили, понимают ли коты, когда вам грустно. По их словам, коты за время пандемии коронавируса стали более привязанными к своим домашним родителям и, возможно, лучше понимают грусть человека.

Также стало известно, что коты могут есть более 2 тысяч различных видов животных. Ученые говорят, что нашли доказательства поедания котами зеленой морской черепахи, домашней коровы и даже кенгуру.

Вас также могут заинтересовать новости: