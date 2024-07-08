Благодаря мяуканью котов укрепляется связь между животным и человеком.

Мяуканье котов это не просто звуки, которые они издают с другими котами. Это свидетельствует о том, как они общаются с людьми. Таким образом ваш домашний любимец хочет привлечь внимание и достичь желаемого, сообщает Live Science.

Издание отметило, что люди на протяжении сотни лет пытались разобраться с поведением кошек, но лишь недавно исследователи объяснили, что коты мяукают не на других животных, а только на людей, что свидетельствует об общении животных со своими хозяевами.

Исследовательница Грейс Кэрролл из Королевского университета в Белфасте рассказала, что сначала коты были одиночными существами и большинство их социального поведения было ограничено взаимодействием матери и котенка. Друг на друга коты мяукали очень редко. Однако, когда кошки начали жить рядом с людьми, их мяуканье приобрело новое значение, ведь они воспринимают нас как своих опекунов, подобно своим кошачьим матерям.

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Вероятно, кошки впервые встретили людей примерно 10 тысяч лет назад, именно тогда начались первые одомашнивания кошек. Менее пугливые и более приспособленные кошки начали жить лучше, ведь поняли выгоду, стабильно получая от людей пищу. Так, кошки установили близкую связь с людьми.

По мнению ученых, за тысячи лет жизни рядом с людьми, у кошек стал меньше мозг, более разнообразная окраска шерсти, а также они изменили свое мяуканье, чтобы люди могли их лучше понять.

Как изменилось мяуканье кошек?

Ученая объяснила, что кошки изменили свое мяуканье, чтобы люди могли его правильно интерпретировать и понимать, когда речь идет об опасности, а когда кошки что-то просят. Также существуют звуки, которые не означают ничего важного.

"Если кошке что-то нужно от человека, то это мяуканье является более настойчивым и имеет повышенную тональность. В частности, такая кошачья речь содержит компонент, похожий на крик. Этот скрытый звуковой сигнал привлекает у человека врожденную реакцию на опасность, которая исходит от младенцев и люди не могут не реагировать на него", - рассказала Кэррол.

Кроме того, она добавила, что люди тоже адаптировали свой голос. По ее словам, когда мы разговариваем с младенцами мы используем "материнскую нежную речь", которая характеризуется более высокой тональностью, преувеличенными тонами и упрощенной речью. Такую же форму люди начали использовать и к своим домашним любимцам, в частности к котам, и последние исследования утверждают, что они реагируют на такую форму общения.

"Так, исследование 2022 года, проведенное исследовательницей поведения животных Шарлоттой де Музон и ее коллегами, показало, что кошки могут различать язык, обращенный к ним, от языка, обращенного к взрослым людям. Эта модель дискриминации была особенно сильной, когда речь исходила от владельцев котов", - отметила исследовательница.

Ученые считают, что таким образом укрепляется связь между кошками и людьми и она отражает взаимодействие между матерью и котенком.

Как ранее писал УНИАН, ученые придумали, как отучить кота царапать мебель. Исследование показало, что желание домашнего любимца драть ваш диван напрямую связано с уровнем стресса кота.

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