Отмечается, что после приземления парочку встретили полицейские.

Полиция вывела пару из самолета компании EasyJet. Решение приняли из-за того, что молодые люди занялись сексом в туалете на борту.

Издание Independent пишет, что разоблачил влюбленных бортпроводник. На обнародованных кадрах видно, как открывается дверь в туалет в то время, как там находятся мужчина и женщина частично без одежды.

При этом перед тем, как пару разоблачили, слышно, как другие пассажиры смеются, и кто-то говорит смущенному сотруднику авиакомпании: "Давай!". Другой пассажир, который находился рядом, закричал: "О, черт возьми, Боже".

"Мы можем подтвердить, что этот рейс из Лутона на Ибицу 8 сентября был встречен полицией по прибытию из-за поведения двух пассажиров на борту", - сообщил представитель easyJet.

Осторожно! На видео присутствуют кадры эротического характера! 18+

Неясно, были ли предприняты какие-либо меры в отношении влюбленной пары. В Великобритании не существует закона, прямо регулирующего подобные ситуации в самолете, но согласно статье 71 Закона о сексуальных преступлениях 2004 года умышленное участие в сексуальных действиях в общественном туалете является "преступлением".

Приключения пассажиров в самолетах - последние новости

Секс в самолете - одно из самых распростаненных "преступлений" пассажиров во время перелетов. Так, пассажиры крупнейшего лоукостера Европы Ryanair стали свидетелями публичного полового акта на многокилометровой высоте над землей.

Согласно публичным правилам авиакомпании, пассажиров, нарушающих общественный порядок, могут принудлительно высадить из самолета.

Вас также могут заинтересовать новости: