'Счастливый остров': названо живописное место в Хорватии без толп туристов

Раб может стать отличным местом для туристов, которые хотят провести отпуск спокойно.

Туристы любят Хорватию за потрясающие пейзажи и богатую историю, но толпы отдыхающих могут испортить весь отпуск для тех, кто хочет провести время спокойно. "Счастливый остров" Раб может стать отличным местом для таких людей, пишет Express.

В издании отметили, что Раб является довольно малоизвестным местом. Тем не менее этот остров незаслуженно обделяется вниманием.

Раб относительно популярен в теплое время года, но в холодные месяцы на острове очень мало людей, подчеркнули в издании. К слову, население острова составляет всего 7 161 человек.

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Туристы могут найти на Рабе живописные пейзажи и тихие пляжи. Благодаря этому остров отлично подходит для тех, кто ищет размеренный отдых и аутентичную местную культуру.

В издании напомнили, что в VIP Holiday Booker назвали Раб третьим самым недооцененным направлением в стране после Мотовуна и Корчулы.

Отмечается, что главной особенностью острова является его природная красота. На Рабе есть как песчаные, так и галечные пляжи. Среди самых популярных - Райска Плажа, который расположен недалеко от Лопара. Он славится длинной мелководной береговой линией и теплой водой.

Кроме того, на Рабе можно найти пышные сосновые леса, оливковые рощи и суровые ландшафты, которые понравятся любителям зимних видов спорта. Журналисты добавили, что природный парк Раб предлагает прекрасные возможности для изучения разнообразной флоры и фауны. Также туристы могут посетить большое количество скрытых бухт и пляжей, до которых можно добраться на лодке.

Одной из важнейших достопримечательностей острова является монастырь Святой Евфимии. Это тихое историческое место, которое добавляет очарования Рабу.

В издании поделились, что остров имеет долгую религиозную историю. Туристы могут осмотреть несколько церквей и часовен, в том числе собор Успения Пресвятой Девы Марии в городе Раб.

Остров также известен своими культурными мероприятиями, проводимыми в течение года, включая Средневековый фестиваль Раба в начале июля, когда старый город превращается в средневековую ярмарку с реконструкциями, традиционной музыкой и местными ремеслами.

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