Выбирая место для временного или постоянного переезда, люди обращают внимание на целый ряд факторов, и одним из ключевых среди них является стоимость жизни в той или иной стране. Ведь каким бы привлекательным не казался, например, швейцарский Цюрих, жизнь себе там позволить могут далеко не все.
Свежее исследование гида для экспатов InterNations со штаб-квартирой в Швейцарии установило, что дешевле всего иностранцам обходился переезд во Вьетнам, как и годом ранее.
"Более четырех из пяти экспатов (86%) оценивают стоимость жизни там положительно, половина (50%) оценивают ее как очень хорошую (по сравнению со средним мировым показателем 40% и 12% соответственно). Фактически, более двух третей (68%) согласны с тем, что их располагаемого дохода домохозяйства более чем достаточно для комфортной жизни (по сравнению с 41% в мире)", – поясняют авторы исследования, добавляя,что также экспатов в стране привлекает дружелюбие местных жителей.
10 самых дешевых стран мира для экспатов в 2024 году
- Вьетнам
- Колумбия
- Индонезия
- Панама
- Филиппины
- Индия
- Мексика
- Таиланд
- Бразилия
- Китай
Среди стран Европы дешевле всего жизнь иностранцам обходится в Португалии и Испании – у них 13-е и 14-е места соответственно.
А вот дороже всего жизнь экспатам обходится в Канаде, которой досталось последнее 53-е место в рейтинге.
"Более половины респондентов (53%) считают, что располагаемого дохода их домохозяйств недостаточно для комфортной жизни (по сравнению с 30% в мире). Темпы инфляции, возможно, замедлились в течение 2023 года, но экспаты в Канаде по-прежнему сталкиваются с ростом цен, особенно на продукты питания, аренду и ипотеку", – говорится в отчете.
В частности, опрошенные экспаты отмечают, что стоимость жизни в Канаде "безумно высока", а "пойти куда-нибудь поесть или выпить – это роскошь".
10 самых дорогих стран мира для экспатов в 2024 году
- Канада
- Финляндия
- Великобритания
- Ирландия
- Норвегия
- Сингапур
- Новая Зеландия
- Бахрейн
- Турция
- Кувейт
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали 10 стран мира с лучшим балансом между работой и личной жизнью. Возглавили рейтинг Новая Зеландия, Испания и Франция.
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