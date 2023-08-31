Отключение этой конкретной функции избавит вас от необходимости платить дорогие счета за ремонт в будущем.

Опытный механик с 55-летним стажем Скотти Килмер назвал малоизвестную кнопку в вашем автомобиле, которую всегда следует нажимать перед запуском двигателя.

В одном из своих видео в YouTube Килмер посоветовал водителям отключать определенные функции автомобиля, иначе в долгосрочной перспективе придется столкнуться с большими счетами за ремонт.

"Наибольший износ вашего двигателя происходит, когда вы заводите машину. Масло находится в нижней части двигателя, масляный насос должен вращаться, перекачивать масло в верхнюю часть двигателя и начинать смазку", - объяснил он. "Каждый раз, когда вы заглушаете машину, уровень масла снижается, и его приходится снова накачивать. Вы действительно хотите все время заводить и останавливать машину?".

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С 1974 года в автомобилях имеется функция стоп-старт, которая заглушает двигатель, когда автомобиль стоит на месте. В результате различные производители утверждают, что стоп-старт повышает топливную экономичность и помогает автомобилю быть более экологически чистым. Однако функция будет работать только тогда, когда аккумулятор заряжен до определенного уровня, поскольку работа двигателя потребляет много энергии.

Хотя полностью отключить эту функцию невозможно, механик рассказал, что есть один способ выключить ее. Все, что вам нужно сделать, это нажать маленькую кнопку с буквой "А" в кружке. Ее можно найти во многих современных автомобилях, обычно она находится среди кнопок центральной консоли.

Нажатие кнопки "А" означает, что двигатель не выключится при остановке автомобиля. Когда на кнопке загорается индикатор, это означает, что система выключена, но существуют определенные условия, при которых система старт-стоп не срабатывает. Например, если повернут руль или не пристегнут ремень безопасности водителя, функция не будет работать.

"Каждый раз, когда вы глушите машину, идете домой или что-то еще, а затем заводите ее снова, вам нужно нажать кнопку, просто выработайте привычку делать это", - сказал автомобильный эксперт.

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Напомним, ранее Скотти Килмер рассказал, почему никогда не стоит покупать электромобиль. Он назвал пять основных проблем с техническим обслуживанием, с которыми сталкиваются электромобили. Также Килмер перечислил ошибки, которые могут вывести из строя двигатель вашего автомобиля.

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