Характер человека проявляется даже в том, как он спит - пройдите тест и скажите, узнаете ли вы себя.

Вы когда-нибудь задумывались, что ваша поза во сне говорит о вас? Это кажется незначительным, но то, как вы спите, может рассказать немало удивительного о вашей личности и социальном поведении. Исследователь сна Сэмюэль Данкелл в своей книге "Позы сна" исследует эту связь, утверждая, что "то, как мы спим, - это то, как мы живем". Как вы привыкли спать - на спине или на животе? Выберите свой вариант в тесте и читайте, что значит ваша поза во сне.

В какой позе вы спите - психологический тест

1. Вы любите спать на спине

Если вы предпочитаете спать на спине, это значит, что:

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вы обладаете спокойной силой, сосредоточены и решительны в своих начинаниях, уверенно движетесь по жизни, избегая ненужных драм и конфликтов;

презираете плетение хитроумных сетей лжи, вас абсолютно не привлекает участие в легкомысленных сплетнях и общение с теми, кто не соответствует вашим стандартам;

вы отдаете предпочтение саморазвитию и душевному благополучию и стремитесь получить опыт, который обогатит вашу душу;

чаще всего вы скрываете свои мысли - это позволяет вам наблюдать и анализировать, прежде чем реагировать на что-либо;

вами движет непоколебимый оптимизм и жажда жизненных впечатлений - вы не стесняетесь быть в центре внимания и обладаете магнетическим влиянием на другим;

жизнь для вас - это, скорее, королевское приключение, вы очень любите рассказывать истории и лелеять воспоминания, позитивно смотрите на все и верите в лучшее.

Вам нравятся профессии, где можно использовать социальные навыки и харизму, чтобы достичь успеха. Ваша убедительная натура, умение находить общий язык с другими людьми и сильные коммуникативные способности делают вас отличной кандидатурой в сфере продаж и маркетинга, менеджмента, связей с общественностью, коммуникаций и многих других.

В отношениях вы - надежный и верный партнер, хотя иногда можете быть властным и требовательным. В то же время вам нравится собственное общество, и вы можете принимать решения самостоятельно.

2. Вы любите спать на животе

Если же вам больше нравится спать на животе то это значит, что:

вы человек, полный жизни - игривы, открыты новому опыту и всегда готовы хорошо провести время;

вы не ходите вокруг да около - предпочитаете прямое и понятное общение, и хотя иногда ваша прямота и честность могут показаться слишком прямолинейными, для вас это просто способ довести дело до конца;

ваши желания и стремления имеют удивительную ясность - вы прекрасно понимаете, чего хотите и не создаете ненужных сложностей;

в то же время вы можете быть импульсивными, неуверенными в себе или недостаточно уверенными;

вы любите контроль и порядок, но вот конструктивное отношение к критике может быть проблемой для вас - поработав над ней, вы сможете овладеть искусством скрывать эти уязвимые места;

жизнь для вас - наполовину полный стакан, и вы выражаете огромную благодарность за все, что у вас есть.

Ваша независимая натура, готовность идти на риск, авантюрный дух, любовь к физическим нагрузкам, экспрессивная личность и стремление к вниманию делают вас отличной кандидатурой для работы в сфере предпринимательства, армии или правоохранительных органов, атлетики, спорта, исполнительского искусства и т. д.

В отношения вы привносите энергию и азарт и с головой окунаетесь в них. Возможно, вам нужно поработать над тем, чтобы стать более гибким и идти на компромиссы, так как иногда вы можете вести себя как упрямый ребенок.

Возможно, вам также понравится тест на характер по форме маникюра.

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