Сон позволяет человеку омолодиться на клеточном уровне, подчеркнула нейробиолог.

Простая привычка насчет сна приводит к тому, что человек быстрее стареет.

Нейробиолог, эксперт в области здравоохранения Дорси Стэндиш в беседе с eatthis.com предупредила, что "худшая привычка насчет сна, которая быстрее старит вас, - это недостаточный сон". Эксперт отметила, что самое важное для жизненных сил человека и его самочувствия - "это высыпаться".

Собеседница подчеркнула, что благодаря сну тело и мозг получают возможность омолодиться на клеточном уровне. "Во время сна ваши клетки производят больше белковых молекул, которые образуют строительные блоки для восстановления клеток. Кроме того, во время сна спинномозговая жидкость выводит из мозга отработанные продукты и токсины, которые накапливаются в часы бодрствования…", - добавила нейробиолог.

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Одно из исследований, проведенных учеными из Калифорнийского университета, показало, что у пожилых людей даже одна ночь частичного недосыпания активирует гены, которые связаны с биологическим старением.

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Ранее тренер по сну Макс Кирстен посоветовал, как лучше заснуть.

Эксперт отмечал, что если перед сном есть один вкусный фрукт - ананас - или пить его свежий сок, то можно улучшить свой сон. Кирстен подчеркивал, что в ананасе, в частности, содержится аминокислота триптофан, которая естественным путем повышает в мозге уровень мелатонина - гормона, сигнализирующего о начале сна.

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