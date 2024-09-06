Рецепт идеально подходит для быстрого завтрака.

Для приготовления завтрака люди из-за недостатка времени часто выбирают быстрые решения, такие как хлопья, гранолу или тосты, которые не самые питательные и не всегда полезные. Но известный шеф-повар Джейми Оливер поделился своим рецептом быстрого омлета, который почти не требует времени и усилий, однако даст вам заряд сил и энергии благодаря высокому содержанию белка.

Как пишет Mirror, Джейми утверждает, что на приготовление омлета уходит всего 45 секунд и всего три ингредиента, и это блюдо очень нравится его детям.

Ингредиенты:

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Одно яйцо

Тертый сыр чеддер

Оливковое масло

Ломтик тоста для подачи

Способ приготовления

Сначала поставьте сковороду на средний огонь, пока она нагревается, разбейте яйцо в миску. Затем взбейте яйцо и добавьте масло в сковороду. После этого вылейте яичную смесь в сковороду, чтобы сделать омлет. Как только омлет сформируется, добавьте сверху тертый сыр. Подсушите тост в тостере и положите сырный омлет сверху. Наслаждайтесь завтраком.

Быстрые рецепты от Джейми

Ранее УНИАН делился рецептом быстрой пиццы на сковородке от Джейми Оливера. На приготовление этого блюда понадобится совсем немного ингредиентов, и вам даже не потребуется духовка, а получается в итоге очень вкусно.

Также на обед можно приготовить за 15 минут курицу с картофелем по рецепту Джейми - классическое блюдо, которому шеф-повар придал средиземноморский оттенок.

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