Для приготовления такой пиццы понадобится немного ингредиентов.

Теперь любителям пиццы не придется тратить много времени на ее приготовление, ведь новый рецепт от Джейми Оливера, поможет сделать вкусное блюдо за считанные минуты, пишет Mirror.

"Эта пицца стала хитом продаж на вечеринках, ведь для ее приготовления нужна только одна сковородка, что делает ее не только легкой в приготовлении, но и значительно упрощает процесс мытья посуды. Не говоря уже о том, что рецепт также включает сосиски как мясную начинку для чрезвычайно вкусного угощения. Все, что вам нужно, - это несколько ингредиентов, чтобы зажечь ваши вкусовые рецепторы", - рассказывают в материале.

Как приготовить пиццу на сковородке

Сначала возьмите антипригарную сковороду, добавьте немного оливкового масла и поставьте ее на средний огонь. Подрумяньте сосиски, а затем добавьте к ним красный лук и смесь перцев. Готовьте это все 5-10 минут и снимите со сковороды.

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После чего сделайте основу для пиццы из муки и хорошей щепотки морской соли. Медленно влейте холодную воду и вымешайте до образования теста. Выложите тесто на сковородку, а затем посыпьте его тертым сыром.

"Сверху выложите колбасу и овощи и поставьте на средний/высокий огонь. Дайте основе поджариться несколько минут, а затем отправьте в духовку еще на 10 минут до золотистого цвета", - добавляют в издании.

После того, как рецепт был опубликован, он стал популярным, ведь собрал более 9 тысяч лайков, которые хвалили пиццу за то, что она "такая простая в приготовлении".

"Вау. Это очень быстро", - написал один пользователь социальных сетей.

"Этот парень всегда выбивает из колеи", - добавил другой.

Однако некоторые смутились из-за отсутствия традиционного томатного соуса, но большинство, вероятно, приветствовали такой метод приготовления.

Другие вкусные рецепты

Ранее УНИАН рассказывал о рецепте томатного соуса, который завирусился в сети. В частности эксперт Джулия Ардиццоне раскрыла, как именно готовят соус "итальянские бабушки".

"Вот как моя сицилийская бабушка научила меня готовить томатный соус - без техники и в кратчайшие сроки. Ничто не сравнится со вкусом домашнего томатного соуса, особенно когда им полита щедрая порция пасты или намазана на пиццу", - рассказывает она.

Ранее BBC Good Food поделилось рецептом пасты с ветчиной и грибами. Известно, что паста является отличным вариантом быстрого приготовления обеда или ужина.

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