Чем необычнее выглядят отношения в их начале, тем больше поводов для осторожности.

Не только среди женщин есть "опасные" типы личности, от которых мужчинам стоит держаться подальше. Среди мужчин тоже есть такие, которые не принесут женщине ничего, кроме психологических травм. В большинстве случаев все "красные флажки", указывающие на проблемную личность, видны заранее. Главное - не игнорировать их.

Рэнди Скилтон - коуч по отношениям с дипломом высшего уровня по социальным наукам - в статье для издания Your Tango назвал четыре типа мужчин, которых стоит избегать.

Слишком быстро говорит "Я тебя люблю"

Вас должно насторожить, а не порадовать, если мужчина признается в любви уже через несколько недель после знакомства, говорит Скилтон. Такой мужчина может ошеломить вас потоком подарков, щедрых обещаний и комплиментов.

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Но специалист отмечает, что нормальным людям нужно длительное время, чтобы отношения развились до стадии любви. Это в частности подтверждают научные исследования.

Психически уравновешенный человек сначала попытается узнать вас лучше, прежде чем предлагать долговременные обязательства.

Те, кто быстро влюбляются и обещают золотые горы, по словам Скилтона, имеют поверхностные эмоции. Они влюбляются и разлюбливают по прихоти. Поэтому такой человек покинет вас так же быстро, как и влюбился.

Ревнует и хочет вас контролировать

Ревность может показаться несерьезной в начале. Но со временем ревнивцы часто становятся чрезмерно подозрительными и пытаются контролировать жизнь своего партнёра, свидетельствует исследование Университета Северной Флориды.

Такой мужчина попытается разорвать все ваши связи не только с друзьями, но даже и с родственниками. Он попытается отдалить вас от них, чтобы усилить свой контроль над вами. При этом он будет постоянно проверять вас и следить, где вы находитесь и с кем общаетесь.

Постоянно одалживает деньги

В начале отношений он будет засыпать вас подарками и платить за все в ресторане. Это даст вам ложное ощущение финансовой безопасности. Но со временем ситуация изменится на противоположную, и такой мужчина начнёт регулярно занимать у вас деньги из-за "временных финансовых проблем".

Это тип человека, который "живет в кредит" и не умеет распоряжаться своими финансами. Научные исследования показывают, что это разновидность психологического расстройства, когда человек пытается самоутверждаться, тратя больше денег, чем имеет.

Рэнди Скилтон предупреждает, что отношения с таким мужчиной не только разобьют вам сердце, но и оставят вас с дырой в кармане.

Мистер "Я, я, я, я!"

Некоторые мужчины являются настоящими эгоманами. Они полностью одержимы собой и своим имиджем. Красным флажком, сигнализирующим об опасности, будет его постоянная сосредоточенность на себе во время разговора. Также он будет грубым с официантами, будет нарушать ПДД на дороге, потому что считает себя лучшим, что когда-либо случалось во Вселенной.

Научные исследования свидетельствуют, что в отношениях такие люди рассматривают партнера лишь как объект для собственного самоутверждения и удовлетворения. При этом подробности жизни партнера, его проблемы такого мужчину не интересуют.

Такой мужчина не только никогда не будет интересоваться вашим психологическим комфортом, но и не постесняется критиковать вас публично.

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