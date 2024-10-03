Не только среди женщин есть "опасные" типы личности, от которых мужчинам стоит держаться подальше. Среди мужчин тоже есть такие, которые не принесут женщине ничего, кроме психологических травм. В большинстве случаев все "красные флажки", указывающие на проблемную личность, видны заранее. Главное - не игнорировать их.
Рэнди Скилтон - коуч по отношениям с дипломом высшего уровня по социальным наукам - в статье для издания Your Tango назвал четыре типа мужчин, которых стоит избегать.
Слишком быстро говорит "Я тебя люблю"
Вас должно насторожить, а не порадовать, если мужчина признается в любви уже через несколько недель после знакомства, говорит Скилтон. Такой мужчина может ошеломить вас потоком подарков, щедрых обещаний и комплиментов.
Но специалист отмечает, что нормальным людям нужно длительное время, чтобы отношения развились до стадии любви. Это в частности подтверждают научные исследования.
Психически уравновешенный человек сначала попытается узнать вас лучше, прежде чем предлагать долговременные обязательства.
Те, кто быстро влюбляются и обещают золотые горы, по словам Скилтона, имеют поверхностные эмоции. Они влюбляются и разлюбливают по прихоти. Поэтому такой человек покинет вас так же быстро, как и влюбился.
Ревнует и хочет вас контролировать
Ревность может показаться несерьезной в начале. Но со временем ревнивцы часто становятся чрезмерно подозрительными и пытаются контролировать жизнь своего партнёра, свидетельствует исследование Университета Северной Флориды.
Такой мужчина попытается разорвать все ваши связи не только с друзьями, но даже и с родственниками. Он попытается отдалить вас от них, чтобы усилить свой контроль над вами. При этом он будет постоянно проверять вас и следить, где вы находитесь и с кем общаетесь.
Постоянно одалживает деньги
В начале отношений он будет засыпать вас подарками и платить за все в ресторане. Это даст вам ложное ощущение финансовой безопасности. Но со временем ситуация изменится на противоположную, и такой мужчина начнёт регулярно занимать у вас деньги из-за "временных финансовых проблем".
Это тип человека, который "живет в кредит" и не умеет распоряжаться своими финансами. Научные исследования показывают, что это разновидность психологического расстройства, когда человек пытается самоутверждаться, тратя больше денег, чем имеет.
Рэнди Скилтон предупреждает, что отношения с таким мужчиной не только разобьют вам сердце, но и оставят вас с дырой в кармане.
Мистер "Я, я, я, я!"
Некоторые мужчины являются настоящими эгоманами. Они полностью одержимы собой и своим имиджем. Красным флажком, сигнализирующим об опасности, будет его постоянная сосредоточенность на себе во время разговора. Также он будет грубым с официантами, будет нарушать ПДД на дороге, потому что считает себя лучшим, что когда-либо случалось во Вселенной.
Научные исследования свидетельствуют, что в отношениях такие люди рассматривают партнера лишь как объект для собственного самоутверждения и удовлетворения. При этом подробности жизни партнера, его проблемы такого мужчину не интересуют.
Такой мужчина не только никогда не будет интересоваться вашим психологическим комфортом, но и не постесняется критиковать вас публично.
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