Впоследствии блогерша прокомментировала интервью с Гордоном, отметив, что она "зла и в шоке".

Журналист Дмитрий Гордон снова отметился нелепой шуткой, на этот раз - во время интервью с блогершей Марьяной Ро.

Девушка рассказала, что когда ей исполнился 21 год, она поняла, что должна что-то кардинально поменять. В ответ Гордон воскликнул: «Очко!».

Марьяна Ро: Я подумала, что вот оно. Мне исполнился 21, и я что-то должна поменять в своей жизни.

Дмитрий Гордон : Очко!

(После этого девушка выдержала удивленную паузу и подыграла журналисту, сказав: «Дупло»)

Дмитрий Гордон: Ах, да, практически. Хорошо!

Впоследствии блогерша прокомментировала интервью с Гордоном на своей странице в Instagram, отметив, что она «зла и в шоке».

«Да, я совсем не ожидала, что такой «качественный» журналист с такой прекрасной репутацией опустится так низко», - написала он.

Ей не понравилось, что в названии интервью присутствовали такие слова, как «девушка Ивангая и Фейса, драки и секс».

«Полное название даже не хочу, так противно. Да, вот как меня представил Дмитрий Гордон в своём интервью. Вот такого сексистского, желтого и унизительного описания я удостоилась. Знаете, само интервью прошло отлично, и Дмитрий тогда показался мне совсем другим человеком. Очень жаль. И помните, никогда не поздно бороться за то, чтобы вас уважали», - подчеркнула она.

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Кто такая Марьяна Ро

Марьяна Ро родилась 7 октября 1999 года в Южно-Сахалинске. С 2014 года состояла в близких отношениях с видеоблогером Ивангаем.

С 2013 года является видеоблогером на YouTube. Многие связывают рост популярности Марьяны Ро с её близкими отношениями с видеоблогером Ивангаем.

В декабре 2016 года стало известно, что пара рассталась.

19 сентября 2015 года выпустила свой первый музыкальный сингл, тем самым начав музыкальную карьеру.

В октябре 2017 года стало известно о близких отношениях между Марьяной Рои рэп-исполнителем Face.

В июле 2020 года сделала каминг-аут как пансексуалка.

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Автор: Денис Прядко