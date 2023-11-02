Одними из самых игривых считают абиссинских котов.

Есть 9 отличных пород кошек, которые очень похожи по характеру и поведению на собак.

В частности, бирманская кошка - это умное животное, которое может быть преданным, как собака, говорится на scotsman.com. Также преданность хозяевам демонстрируют сфинксы. Кроме того, они могут быть любящими и способны проявлять привязанность к владельцу. Такими же качествами наделены коты менской породы.

Бомбейская кошка считается умеющей отлично развлекаться и любит как отдавать хозяину ласку, так и получать ее. Одними из самых игривых и общительных котов считаются абиссинские, а одним из самых ласковых и спокойных называют представителей породы американский керл.

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Верные и любящие, как собаки, коты породы мейн-кун. Собачье поведение свойственно и котам породы рэгдолл - они имеют преданный и покорный характер, любят уделять внимание хозяину, когда он возвращается домой.

Одной из самых преданных пород кошек считают турецкую ангору. Животные этой породы любят участвовать во всем, что делает их хозяин.

Интересные новости о кошках - что стоит прочитать сейчас

Специалист по поведению животных из Лондона Пола Стюарт рассказывала, почему коты буквально "прилипают" к своим хозяевам.

По словам эксперта, если ваша кошка часто ходит за вами, лезет под ноги, проявляет признаки стресса, когда вы куда-то идете, и вообще не отходит от вас, возможно, она страдает от разлуки.

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