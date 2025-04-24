Египтолог заметил эти надписи во время ремонтных работ в 2021 году.

Почти 200 лет назад обелиск из Египта, которому 3300 лет, был подарен Франции. Сейчас он находится в самом центре Парижа на площади Согласия. Известно, что памятник был установлен в 1836 году и является одним из старейших объектов в городе. Большинство исследователей считали, что уже известно все об этом памятнике, однако один из ученых нашел семь скрытых посланий, которые были вырезаны на обелиске. Об этом пишет Interesting Engineering.

Такие послания обнаружил эксперт по египтологии и криптологии в Католическом университете Парижа Жан-Гийом Олетт-Пеллетье. Оказалось, что они датируются периодом правления фараона Рамзеса II.

"Эти послания оставались незамеченными, пока египтолог не заметил их во время ремонтных работ в 2021 году. Он сделал открытие, когда обелиск был покрыт лесами, что позволило ему ближе рассмотреть его самые высокие и наименее доступные части, в частности у золотого пирамидального наконечника", - говорится в материале.

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Как удалось увидеть надписи?

Как пишут французские СМИ, Олетт-Пеллетье впервые заметил надписи, когда решил почитать иероглифы горизонтально, а не вертикально.

"Некоторые из сообщений не сразу заметны, даже если смотреть прямо на иероглифы. Они известны как "крипто-иероглифы" - форма письма, которую использовала египетская элита и которая скрывает дополнительные значения в стандартных символах", - объясняют в Interesting Engineering.

По информации La Brújula Verde, только шесть человек в мире имеют квалификацию для чтения этих тайных надписей. Отмечается, что одно из посланий было обнаружено под малышом бога Амона.

"Люди не замечали, что под [одним из рисунков] бога Амона есть стол для жертвоприношений. Это позволяет нам обнаружить предложение, в котором не хватает ни одного элемента: подношение, которое царь приносит богу Амону", - рассказал Олетт-Пеллетье в интервью BFMTV.

В то же время чтобы понять скрытые послания, человек должен обойти обелиск вокруг. Каждая из сторон предлагает часть большего послания, раскрывая больше значений, если их объединить и рассмотреть под разными смыслами.

"Еще одна интересная деталь: одну из зашифрованных фраз могли бы увидеть только люди, прибывающие на лодке. Эта строка направлена в сторону, с которой элитные путешественники подплывали к Луксорскому храму по реке Нил. По мнению EuroWeekly, это свидетельствует о том, что послания были тщательно разработаны для очень специфической и влиятельной аудитории", - добавили в материале.

Что же означают эти надписи?

Отмечается, что одна надпись прославляет фараона Рамзеса II как божественную фигуру. Другая призывает людей приносить кого-то в жертву, чтобы успокоить гнев богов. По словам исследователей, каждая из этих надписей показывает идеи, которые были центральными во время правления Рамзеса II, а именно его власть, военные победы, длительное правление и связь с божественным.

"Эти послания являются своеобразной формой пропаганды в пользу строителя храма: фараона Рамзеса II", - объяснил Олетт-Пеллетье в интервью Le Point.

По его словам, Рамзес пытался доказать свой божественный статус не публике, а другим вельможам, которые были образованными, чтобы понять сложность этих слов.

История обелиска в Париже

Луксорский обелиск является не только декоративным памятником древней истории. Это также тщательно изготовленный политический инструмент одного из самых могущественных правителей Египта.

"Рамзес II правил с 1279 по 1213 год до н.э. и широко признан как один из величайших фараонов Египта. Обелиск в Париже - один из двух, построенных им для входа в Луксорский храм. Его двойник до сих пор остается в Египте", - добавили в Interesting Engineering.

Другие интересные находки

Как писал УНИАН, археологи открыли возможное место рождения бабушки Александра Македонского. Также на этом месте исследователи обнаружили топоры и фрагменты керамических сосудов, что свидетельствует о том, что это место было заселено людьми еще в бронзовом веке.

Также сообщалось, что археологи нашли военный лагерь-призрак под Нюрнбергом. Это место служило основной базой для немецких сил во время противостояния шведской армии.

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