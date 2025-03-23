Эта "традиция" тянется уже достаточно давно, но шеф-повар объяснил, есть ли сейчас смысл продолжать это делать.

Мало какие продукты могут сравниться с пастой (макаронами) по универсальности. И хотя ее приготовление кажется невероятно простым – просто вскипятить воду и отварить изделие – настоящие ценители знают, что на вкус пасты влияет множество факторов, пишет EatingWell. Один из самых спорных вопросов – нужно ли промывать пасту после варки.

Чтобы разрешить этот спор, издание обратилось к шеф-повару Barilla America Лоренцо Бони. Он дал четкий ответ: "Я никогда не рекомендую промывать пасту".

Почему люди промывают макароны

"Привычка промывать пасту, вероятно, пошла с тех времен, когда на рынке было много низкокачественной продукции. Макароны тогда делали из смеси мягкой и твердой пшеницы, и они были очень крахмалистыми. Они легко переваривались и слипались", – объясняет Бони.

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Промывание помогало остановить процесс варки и предотвратить слипание.

Однако современные макароны высокого качества, изготовленные из 100% твердой пшеницы дурум, таких проблем не имеют – и их не следует промывать.

Почему не надо промывать макароны

Согласно словам эксперта, есть две ключевые причины, по которым пасту нельзя промывать. Обе связаны с крахмалом, который выделяется в процессе варки.

Крахмал придает пасте вкус и золотистый цвет. Промывая пасту, вы буквально смываете ее вкус в раковину. "Когда я провожу кулинарные мастер-классы в Barilla, я предлагаю думать о пасте так же, как о курином филе, которое вы обжариваете для салата. Вы же не будете промывать его под водой после жарки? Это смоет весь вкус, который вы с таким трудом создавали", – объясняет шеф-повар.

Крахмал помогает соусу лучше обволакивать пасту. Промывая макароны, вы убираете этот естественный слой, и соус просто не сможет к ним "прилипнуть". Вместо этого Бони рекомендует слить воду и сразу же добавить пасту в соус.

Для еще более гладкой текстуры можно добавить в соус половину стакана воды, оставшейся после варки пасты.

Чтобы приготовить самую вкусную пасту, шеф-повар рекомендует варить пасту на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке, и слить воду, не промывая макароны.

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