Для такого лайфхака вам понадобится только вода со льдом.

Для приготовления многих блюд люди используют лук, ведь он является основным продуктом на кухне. Однако большинство просто ненавидят его резать, ведь от него пекут и слезятся глаза, а стойкий запах лука надолго остается на руках и доске. В то же время автор контента Келси Никсон рассказала, как нарезать лук без дискомфорта для глаз и сильного запаха, пишет Parade.

По словам Кэлси, для этого нужно замочить лук в ледяной воде примерно на 10 минут после нарезки.

"Лук содержит соединения серы, которые высвобождаются в воздух, когда вы его режете. Эти соединения смешиваются с влагой в ваших глазах, создавая мягкую форму серной кислоты, которая приводит к ощущению жжения. Когда вы замачиваете лук в ледяной воде, холодная температура помогает замедлить реакцию, которая высвобождает эти раздражающие соединения. Кроме того, вода разбавляет некоторые соединения серы, уменьшая интенсивность укуса лука", - объяснили в Parade.

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Если вымочить лук в воде, то он становится хрустящим и мягким, благодаря чему его можно использовать в сэндвичах и салатах. Кроме того, такой способ уменьшает послевкусие и запах изо рта.

Однако как нарезать лук без лишних слез? Эксперты выяснили, что лук стоит охлаждать и перед нарезанием в течение 30 минут. С помощью этого метода замедляется действие ферментов серы, в результате чего уменьшается вероятность того, что вы будете плакать из-за лука.

Также эксперты советуют использовать самый острый нож, ведь тупой измельчает клетки лука, а не нарезает их чисто.

"И если вы действительно хотите пойти на это, вы можете попробовать надевать очки, когда нарезаете лук. Возможно, вы будете выглядеть немного глупо, но очки защитят ваши глаза от серной кислоты, содержащейся в луке", - добавили в материале.

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