Этой запеканки хватит даже на большую семью.

Запеканки с макаронами чрезвычайно универсальны, что делает ее популярным вариантом для семейного ужина. К ним можно добавить мясо и овощи, которые найдете в холодильнике. Как пишет Ехргеѕѕ, известный кулинар Мэри Берри поделилась своим вариантом этого блюда.

"Удивительная уютная выпечка с куриной пастой, ее можно приготовить заранее, и она очень понравится семье", - отмечается в рецепте.

Запеканки хватит, чтобы накормить шесть-восемь человек и даже можно ее заморозить. Для приготовления вам понадобятся:

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сливочное масло;

паста пенне - 250 г;

лук - 1 шт,;

куриная грудка - 3 шт;

паприка - 1 ст.л;

оливковое масло - 2 ст.л.;

соль и перец.

Дополнительно надо будет приготовить соус. Для него необходимы такие ингредиенты:

сливочное масло - 50 г;

горячее молоко - 750 мл;

дижонская горчица - 1 ч.л.;

пармезан - 100 г;

помидор - 2 шт.

Разогрейте духовку до 220C или 200C. Форму объемом 1,75 л смажьте сливочным маслом. Отварите макароны с мелко порезанным луком и откиньте их на дуршлаг.

Грудку нарежьте соломкой и перемешайте со специями. Разогрейте одну столовую ложку оливкового масла на сковороде и быстро обжарьте курицу на сильном огне в течение двух минут до готовности.

Для соуса растопите сливочное масло в большой кастрюле, добавьте муку и взбейте вместе. Варите в течение одной минуты, прежде чем добавить горячее молоко. Перемешивайте пока соус не станет густым и однородным. Он должен покипеть несколько минут. Добавьте горчицу, половину сыра и хорошо приправьте солью и перцем. Добавьте макароны и лук к соусу и перемешайте.

Ложкой выложите половину этой смеси в блюдо, сверху выложите курицу, а дальше - остальные макароны и соус. Далее накройте помидором и оставшимся сыром. Запекайте 20 минут до золотистого цвета.

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