Американцы ночью перелезли через забор и устроили романтическое распитие пива в Колизее с видами на ночной Рим.

Итальянская полиция оштрафовала на 800 евро двух американских туристов, которые залезли в римский Колизей после закрытия, чтобы попить там пива.

Как рассказывает CNN, они перелезли через забор и добрались до второго яруса здания по лестнице, через которую раньше и впрямь заходили зрители.

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Американцы разместились в одной из арок с видом на Рим и пили там принесенное с собой пиво. К их сожалению, нарушителей заметили прохожие, которые сообщили патрулю полиции неподалеку.

Правоохранители остановили туристов на проспекте Фори Империали, что ведет от Колизея, и оштрафовали их на 800 евро.

Отмечается, что это не первый случай, когда туристы неподобающе вели себя в итальянской столице. В частности, в августе американца и англичанку оштрафовали на 900 евро за купание в известном фонтане Треви.

В 2014 году российский турист был оштрафован на 20 тысяч евро. Ему хватило ума выцарапать на стенах Колизея букву "к". В 2019 году свои инициалы на стенах здания нацарапал еще и немецкий студент.

Колизей является памятником древнеримской архитектуры, считается одним из самых грандиозных и известных сооружений античного мира. Этот амфитеатр был построен две тысячи лет назад, он вмещал до 50 тысяч зрителей.

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Автор: Александр Топчий