Нардеп впервые за долгое время появился на рабочем месте и набрался стыда.

Одиозный народный депутат от" Слуги народа "Николай Тищенко в очередной раз оконфузился в Раде. На этот раз он перепутал какую руку и куда положить во время исполнения гимна Украины.

На данный момент обратил внимание политолог Денис Рыбачок в Facebook.

Во время исполнения гимна положено держать руку на сердце. Тищенко же вместо этого положил левую руку к правой половине груди.

"Хоть где-то стабильность", - пошутил политолог, намекнув на способность нардепа попадать в курьезные ситуации.

Как сообщал УНИАН, Тищенко сбежал от войны на Закарпатье, где притворялся беженцем.

В частности, источники сообщили нам, что нардеп периодически появлялся в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино". Номера здесь в среднем стоят 10 тысяч гривен в сутки. При этом Тищенко не стеснялся требовать для себя бесплатные обеды, словно он беженец.

После огласки этой информации нардеп вернулся в Киев.

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