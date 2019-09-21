На аукционе в Британии продали белье жены Гитлера за 7,5 тысяч долларов (фото)

Также на аукционе продали золотой браслет со свастикой и портретом Гитлера.

На аукционе в Великобритании продали комплект шелкового нижнего белья жены Адольфа Гитлера Евы Браун. Покупатель отдал за него 6,3 тыс. фунтов стерлингов (около $7,5 тыс.).

Как сообщает Громадське со ссылкой на CNN, за белье жены Гитлера заплатили анонимно, покупатель сделал ставку по телефону.

В комплект входят ночная рубашка (2,6 тыс. фунтов стерлингов) и трусы Евы (3,7 тыс. фунтов стерлингов), на которых вышивка в виде ее инициалов. Также сохранилась этикетка, на которой указано, что они были сделаны в 1944 году в Баварии.

Сначала аукционный дом Humbert & Ellis надеялся получить за белье Евы Браун по 800 фунтов стерлингов. Однако на аукционе возник ажиотаж, и цена лотов поднялась в семь раз.

За белье жены Гитлера заплатили анонимно, покупатель сделал ставку по телефону.

Также на аукционе продали золотой браслет со свастикой и портретом Гитлера. Он принадлежал жене нацистского лидера Германа Геринга. За аксессуар отдали 1850 фунтов.

Ева Браун была любовницей Гитлера, а впоследствии и женой. Она вышла за него замуж в 1945 году и умерла, совершив с ним самоубийство, на следующий день после их бракосочетания.

Аукционист Джонатан Гумберт заявил, что существует «многолетний интерес» к объектам Второй мировой войны.

«Сохраняется многолетний интерес к личным артефактам из таких печально известных цифр Второй мировой войны, и соответственно на такие предметы, даже без происхождения, завышают цены», — отметил Гумберт.

Продажа нацистских памятников в Великобритании не является незаконной, но некоторые аукционные дома отказываются продавать такие объекты.

«Мы считаем, что такие предметы не являются целесообразными на рынке для личной прибыли или шуточных интересов, а должны размещаться в архивах, музеях или в образовательном контексте», — отметила Карен Поллок, генеральная директор образовательного траста Холокоста.

«Несколько ведущих аукционных домов и веб-сайтов уже справедливо отказываются от продажи таких вещей. Многие страны запретили продажу нацистских памятников. Возможно, пришло время более четкого регулирования по продаже этих предметов и здесь, в Великобритании», — добавила она.