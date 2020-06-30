Ученые установили окончательную причину вымирания динозавров

Исследователи считают, что массовое извержение вулканов не могло вызвать вымирание в конце Мелового периода.

Ученые провозгласили, что тайна массового убийства, которое было совершено 66 миллионов лет назад, наконец решена. По их словам, теперь можно точно сказать, что чрезвычайно мощный удар астероида убил всех динозавров.

Об этом пишет The Guardian, напоминая, что Мел-палеогеновое вымирание привело к тому, что 75% растений и животных на Земле включая динозавров, которые не летают, просто исчезли навсегда. Но долгое время темой ожесточенных дебатов был вопрос, что именно спровоцировало эти события.

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Некоторые ученые считают, что астероид с диаметром примерно 10 километров столкнулся с Землей. В результате образовался кратер Чиксулуб. И, по их мнению, именно это стало причиной вымирания, потому что большое количество пылевых материалов в атмосфере заслонили свет Солнца, спровоцировав длительный холодный период. И это привело к сокрушительным последствиям.

Однако, другие считают, что вулканическая активность в Индии стала главным двигателем климатических изменений. В конце концов, массовое извержение вулканов провоцировали другие массовые вымирания на Земле включая Пермско-триасовое. Третий же лагерь ученых подозревают, что обе версии событий происходили одновременно. А удар астероида стал "последней каплей" в длительном периоде нестабильности, вызванного вулканической активностью.

Теперь ученые говорят, что они решили эту загадку, смоделировав экологические последствия различных возможных сценариев.

"Когда мы проработали различные сценарии, в ходе которых оба события происходили одновременно или отдельно, мы увидели, что удар астероида - единственное событие, способное полностью уничтожить среду, благоприятную для динозавров", - объяснил доктор Алфчо Алессандро Ччаренца из Университетского колледжа Лондона.

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Сначала команда ученых рассмотрела возможность сокращения солнечного света на 5%. Ведь это максимум, которого можно ожидать от тех объемов сернистого газа и пыли, который могут спровоцировать извержение вулканов. Модель показала, что такие изменения не привели бы к вымиранию динозавров. Хотя ареол их обитания сократился бы из-за долгосрочных последствий, таких как падение температур и увеличение количества дождей.

Однако, в случае столкновения с астероидом количество солнечного света на Земле сократилось бы минимум на 10-20%. И это опустошило бы места обитания динозавров. А сокращение света на 15% и больше вообще бы уничтожило необходимые экосистемы.

"Даже если бы извержения вулканов не было, вымирание все равно началось бы, потому что столкновение было довольно жестким, чтобы уничтожить места обитания динозавров во всем мире", - пояснил ученый.

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По его мнению, если бы массовое извержение вулканов все же произошло, это могло бы даже иметь противоположный эффект. Большое количество углекислого газа из вулканов могло бы привести к глобальному потеплению, которое бы смягчило последствия столкновения с астероидом. И это могло потенциально помочь жизни на Земле восстановиться. Поэтому динозавры остались бы.

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