Эти малозаметные убийцы ответственны за сотни тысяч смертей по всему миру каждый год.

В мире, где все еще живут мощные хищники, кажется, самым смертоносным животным является что-то вроде большой белой акулы, медведя гризли или другого подобного зверя. Однако самое смертоносное животное не является ни свирепым, ни могущественным, но в то же время несет ответственность за сотни тысяч смертей ежегодно. Речь идет о комарах, пишет IFL Science.

Отмечается, что, например, жертвами акулы ежегодно становятся около 10 человек во всем мире. По сравнению с падающими кокосами, которые ежегодно убивают около 150 человек, акулы действительно не заслуживают того страха, который они вызывают.

В Северной Америке обитает около 750 000 черных медведей, которые ежегодно в среднем убивают... одного человека. Даже коровы превосходят медведей и акул, поскольку убивают 20-22 человека только в США каждый год.

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Пауки, которые являются предметом многих страхов во всем мире, несут ответственность за чрезвычайно мало смертельных укусов, особенно после того, как в 20 веке были разработаны противоядия. Однако этого нельзя сказать об укусах змей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает укусы змей "забытой тропической болезнью", поскольку каждый год от них погибает около 140 000 человек во всем мире.

Но даже змеи не могут конкурировать с самым мощным убийцей. Ежегодно из-за этого существа погибают от 700 000 до 2,5 миллионов человек. Это - комар.

Комары являются переносчиками различных болезней, самой опасной из которых является малярия, которая убивает около 600 000 человек ежегодно, еще 200 миллионов случаев приводят к потере трудоспособности на несколько дней. Болезнь поражает преимущественно людей, проживающих в тропических и субтропических зонах. В странах с самым высоким уровнем передачи наиболее уязвимыми являются маленькие дети, у которых не выработался иммунитет, а также беременные женщины, иммунитет которых был изменен беременностью.

"Малярия - не единственная болезнь, которую переносят комары. Лихорадка Денге, вирусная инфекция, также распространена в тропических и субтропических регионах. ... Хотя это не такое серьезное заболевание, как малярия, и большинство людей со временем выздоравливают, оно все равно очень неприятное для тех, кто его переживает", - говорится в статье.

Существуют также другие заболевания, передаваемые комарами, включая вирус Западного Нила, который, хоть и редко, приводит к летальному исходу. Специфического лечения этой инфекции на данный момент не существует, пишет издание:

"Несмотря на крошечный размер, комар действительно является серьезным убийцей во всем мире, и, поскольку климатические изменения продолжаются, проблема может распространиться на районы, которые ранее не страдали от этой проблемы".

Самые опасные животные в мире

Ранее УНИАН сообщал о самых опасных животных в мире. В их перечень вошли: комары, люди, черная мамба, пильчатые гадюки, собаки, бегемоты обыкновенные, львы, морские крокодилы, жуки-убийцы, слоны, мухи цеце, аскариды, индийский красный скорпион, акула-бык и красноспинные пауки.

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