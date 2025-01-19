Если эти вещи присутствуют в вашей жизни, мужчина не намерен строить с вами будущее.

Есть много мужчин, которые говорят о том, что "они ищут брака" лишь для того, чтобы годами встречаться с девушками, в конце концов оставляя их, потому что они "не были готовы". Об этом пишет Your Tango.

Эта практика тратит ваше время, заставляет вас чувствовать себя использованной и, что еще хуже, создает ощущение, что вы не были "достаточно хорошими", чтобы он женился.

Издание называет 9 признаков того, что мужчина не планирует иметь с вами долговременные отношения.

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Флиртует с другими женщинами

Мужчина, который серьезно настроен жениться, не будет искать других женщин. Когда парни ведут себя таким образом, это их способ "держать свои варианты открытыми".

Поэтому не оставайся с этим парнем. В лучшем случае вы выйдете замуж за серийного мошенника. В худшем случае вы зря потратите время и разрушите свою самооценку.

Живет за ваш счет

"Золотоискатели" - это не всегда женщины. Во многих случаях мужчины тоже не прочь пожить за чужой счет. Незначительный вклад в общие финансы можно истолковать как признак отсутствия обязательств в отношениях.

В исследовании 2023 года указывается, что это создает дисбаланс власти и ответственности, потенциально указывая на то, что один из партнеров не полностью инвестировал в партнерство и, возможно, пользуется финансовой поддержкой другого.

Утверждает, что он еще "не готов", несмотря на годы совместной жизни

Статистика говорит, что мужчина предлагает брак в течение первых 3 лет знакомства. Если он пытается поддерживать статус-кво и отказывается от предложения, это один из основных признаков того, что он не женится на вас.

Придумывает отговорки, почему он не может назначить дату свадьбы

Он "слишком занят". Он "вот-вот собирается". Такие "причины" говорят, что мужчина не хочет жениться на вас и просто помолвлен с тобой, потому что это заставит тебя помолчать.

Когда кто-то уклоняется от назначения даты свадьбы, оправдываясь, несмотря на то, что хочет быть со своим партнером, это часто указывает на отсутствие обязательств, возникающее из-за глубинных тревог относительно брака, страха перед обязательствами или желания сохранить личную свободу. Исследование 2011 года показало, что это побуждает их рационализировать свои колебания с помощью оправданий, а не непосредственно решать внутренний конфликт.

Держит свою семью и друзей отдельно от вас

Когда парень делает это, он четко дает понять, что вы не его семья и никогда ею не будете. Если бы он считал иначе, он бы прилагал серьезные усилия, чтобы увидеть вас вместе с его близкими.

Вывешивает обручальное кольцо как приз

Он выдает свадьбу как приз, который вы можете получить? Вам пришлось угрожать уйти, признавать его виновным и донимать его, чтобы получить это? Тогда он, скорее всего, не женится на тебе.

Исследование 2011 года доказывает, что отсутствие обязательств часто превращается в нежелание полностью инвестировать в отношения, что проявляется как тяжелая борьба за помолвку. Человек может колебаться сделать такой важный шаг к долгосрочным обязательствам, что приведет к задержкам, уклонению или прямому сопротивлению обсуждению брака.

Уклоняется от разговоров о будущем

Парень, который хочет жениться, будет постоянно говорить о том, как он планирует квартиру, какое место для свадьбы он хочет, или как он не может дождаться, чтобы увидеть вас в платье.

Парень, который сделает предложение, но не женится на тебе, просто будет уклоняться от любых планов, даже если дело касается переезда для жизни вместе или планирования совместного отпуска.

Утверждает, что он "против брака", но все равно сделал предложение

Если мужчина говорит, что он "против брака" или не поддерживает идею женитьбы, поймите, что он это говорит серьезно.

Когда кто-то утверждает, что против брака, но делает предложение, это часто может указывать на сложную смесь чувств, связанных с обязательствами. Это может возникнуть из-за страха перед ними. Исследование 2020 года показало, что это может проявляться как предложение с оговоркой.

Вы чувствуете, что вам нужно "женить" его

Это никогда не является хорошим знаком и часто говорит о том, что ни он, ни вы не цените себя достаточно. Если вам нужно "продать" его под обязательства, он идиот, а вы дура, оставшаяся с ним.

Другие советы по поводу отношений

Ранее УНИАН сообщал о 7 причинах, почему трудно разорвать отношения с женатым мужчиной. Самое главное в процессе разрыва таких отношений - это любовь к себе и вера в собственное будущее.

Также мы писали о 5 самых распространенных проблемах в отношениях в зависимости от продолжительности брака. Есть определенное сходство в типах конфликтов между мужем и женой на разных этапах совместной жизни.

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