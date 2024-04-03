Иногда для того, чтобы начать день с хорошей ноты, стоит просто отложить подальше телефон.

Для многих людей, которые любят поспать, утро может быть очень тяжелым. Это, в свою очередь, часто вызывает раздражительность.

Когда человек страдает от переутомления, трудно чувствовать бодрость, а тем более быть счастливым в течение дня. Однако, как пишет HuffPost, есть пять вещей, которые стоит сделать, чтобы улучшить свое настроение и день в целом.

1. Выберите здоровую привычку, а затем свяжите ее с утренним ритуалом, который у вас уже есть

Видео дня

Этот совет довольно размыт. Например, вы можете потратить некоторое время на медитацию. Или вы можете включить в вашу утреннюю рутину физические упражнения. Возможно, вы захотите тратить несколько минут каждое утро, просто сосредотачиваясь на природе, которую вы видите за окном.

По словам психиатра Мюррея Цукера, главного врача медицинской платформы Happify, существует очень много разнообразных привычек, которые могут вам помочь. Смысл в том, чтобы просто начать с чего-то одного – что бы это ни было, а затем связать эту привычку с утренней рутиной, которая у вас уже сформирована.

2. Уберите телефон из своей комнаты

Когда вы утром первым делом тянетесь к своему телефону, настроение вам задает внешний мир. Есть много доказательств, подтверждающих мнение о том, что гаджеты мешают людям чувствовать себя счастливыми.

Кроме того, гаджеты могут влиять на качество сна, который глубоко связан с общим самочувствием людей.

3. Говорите с собой

Люди, как правило, тратят много времени на разговоры с самими собой, особенно утром, когда чувствуют истощение или стресс из-за того, что их ждет.

К примеру, если вам предстоит представить важную презентацию на работе, вы можете заметить, что проводите утро, напрягаясь, говоря себе, что обязательно провалитесь. Но попробуйте сказать себе: "(Ваше имя), ты уже делала это раньше. Тебе нравится это делать". Так вы можете настроить тебя на более счастливый день.

4. Общайтесь с близкими

Мюррей Цукер советует установить социальный контакт с кем-то, к кому вы относитесь положительно. Это может быть кто угодно – жена или муж, ребенок, друг, член семьи.

Это может быть простое сообщение, звонок или даже встреча за чашечкой кофе.

5. Практикуйте благодарность

Хотя существует огромное количество привычек, которые могут помочь повысить уровень счастья утром, исследователи, как правило, снова и снова возвращаются к одной. Речь о благодарности.

Было проведено исследование, которое показало, что люди, которые в течение недели записывали в дневник вещи, за которые они благодарны, получили гораздо более высокие показатели счастья, чем люди, которые отмечали вещи, которые их раздражали. Ежедневная практика благодарности может даже способствовать улучшению физического здоровья, что, в свою очередь, способствует общему ощущению счастья.

5 привычек, которые разрушат ваше счастье

Психолог Ник Вигналл говорит, что всего пять маленьких вещей способны разрушить ваше счастье. В частности, речь идет о тревожности из-за неопределенности будущего. Вигналл отмечает, что счастье разрушается и когда человек плывет по течению.

Еще тремя убийцами счастья психолог называет самоизоляцию, когда вам плохо, управление стрессом, а также критику самого себя.

Вас также могут заинтересовать новости: