Эксперт убежден, что счастливы те, кто избавился от негатива, а не те, кто отчаянно создают себе позитив.

Кажется естественным стремление человека приложить больше усилий к тому, чтобы сделать свою жизнь счастливее. Но некоторые психологи говорят, что залог счастья не в дополнительных усилиях, а в том, чтобы избавиться от лишнего – тех вещей и паттернов поведения, которые вредят вашему психологическому комфорту.

Часто вещи, которые делают нас несчастными, - это давние привычки, которые тянутся, возможно, даже из глубокого детства, пишет на страницах издания yourtango.com психолог Ник Вигналл. Он составил короткий список из пяти "маленьких вещей, которые убивают счастье". Вот они:

1. Нервничать из-за неопределенности будущего

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Беспокойство - это умственная привычка пытаться решить проблему, которую невозможно решить или которая не является проблемой. Такое волнение ведет к иллюзии контроля, но на практике вредит вашему счастью.

Да, что-то ужасное действительно может произойти в будущем с вами или людьми, которые вам небезразличны. Но нервничать из-за этого - это попытка контролировать то, что принципиально вне вашего контроля. И эти волнения лишают вас ощущения счастья.

2. Плыть по течению

Большинство людей не любят конфликтов и отступают, чтобы не выглядеть агрессивными в споре. Но есть разумная середина между "пассивным ковриком" и агрессивным хулиганом: вы можете быть настойчивым. Настойчивость означает отстаивание собственных потребностей и ценностей. Это означает просить то, что вы хотите, и говорить "нет" тому, чего вы не хотите, ясно, уважительно и честно.

3. Самоизолироваться, когда вам плохо

Болезненные эмоции, такие как грусть, страх и разочарование, должны сигнализировать вашим близким, что вам тяжело и что вам нужна их помощь или поддержка. Вам нужен кто-то, чтобы обнять вас, внимательно выслушать вашу историю и, возможно, разделить с вами бутылку вина.

Но, когда вы скрываете свою боль и изолируетесь от близких, вы отвергаете самый мощный антидепрессант, известный человеку, — любовь и поддержку от людей, которые неравнодушны.

4. Управлять своим стрессом

Управление стрессом - довольно ужасное решение проблемы хронического стресса. Управление стрессом - это пластырь. Это лечение симптомов, что хорошо в качестве крайней меры, но в целом является ужасной стратегией.

Если вы постоянно находитесь в состоянии стресса, долгосрочным решением будет устранить первоначальную причину стресса, а не реакцию на стресс. Прекратите попытки справиться со стрессом с помощью медитативных техник или странных хобби, начните управлять факторами стресса.

5. Критиковать себя

У каждого есть внутренний разговор с самим собой - это постоянные комментарии в вашей голове обо всем на свете, от того, какую обувь носить, до того, что секретарша вашего босса думает о вашей новой стрижке. Это наш внутренний рассказчик, который постоянно описывает историю нашей жизни по мере ее развития.

К сожалению, этот рассказчик иногда имеет жестко негативный, осуждающий стиль разговора с вами. Негативные разговоры с самим собой не мотивируют вас, а только провоцируют депрессию, беспокойство и хроническое чувство вины.

Если это так, возможно, пришло время избавиться от этой привычки тихо критиковать себя.

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