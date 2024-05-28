Маленькие вещи могут "вытянуть" из вас всю энергию.

Ни для кого не секрет, что чувство истощенности постоянно нас преследует, когда мы перенапрягаемся, чтобы справиться с самыми необходимыми делами. Однако к его появлению могут привести и наши ежедневные привычки.

Об этом пишет Huffpost. Издание назвало 12 ежедневных привычек, которые часто втайне "высасывают" из нас всю энергию, что приводит к постоянному чувству истощенности.

1. Просмотр эмоционально насыщенных телевизионных шоу

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Одним из способов, как чрезмерный просмотр эмоционально насыщенных телешоу может привести к психическому истощению, является идентификация черт, то есть процесс временного воображения, что вы переживаете те же чувства и события, что и определенный персонаж.

Однако в чрезмерном количестве длительные эмоции высокой интенсивности могут привести к состоянию повышенного возбуждения и перевозбуждения. Тогда требуются дополнительные умственные усилия, чтобы приглушить эти сигналы с помощью стратегий эмоциональной регуляции.

Это касается как положительных, так и отрицательных эмоций, поскольку они активируют схожие процессы в мозге, что в конечном итоге приводит к умственной усталости, трудностям с концентрацией внимания и снижению уровня энергии.

2. Слишком длинные перерывы между приемами пищи

Организм получает энергию из продуктов, которые мы едим, и полагается на ее постоянное поступление.

"Каждый макроэлемент – белки, углеводы и жиры – обеспечивает энергию, но углеводы являются основным и лучшим источником энергии для организма", – рассказала HuffPost Кэролайн Лейси, зарегистрированный диетолог и владелица компании Nutrition Rerooted.

Резервный запас энергии длится всего от трех до шести часов, поэтому слишком долгое пребывание без еды запускает биологические и психологические механизмы, которые включают наш пищевой драйв – как правило, это может привести к сильной тяге к переработанным углеводам, то есть продуктам с высокой гликемической нагрузкой.

"Когда мы едим больше углеводов, особенно простых, уровень инсулина повышается. Как только уровень инсулина достигает пика после еды, уровень сахара в крови может впоследствии упасть и привести к отчетливому ощущению физического истощения", – пояснила психолог по вопросам питания Ума Найду.

3. Работа за неубранным столом

Работа в захламленной среде может повысить отвлечение и рассеянность. Как следствие? Выполнение задач занимает больше времени, что требует от вас большей концентрации внимания и энергии с течением времени.

Поддержание структурированной и опрятной среды, где все необходимое находится на своих местах, может помочь уменьшить этот вид утечки энергии.

4. Планирование наперед

Планирование полезно до определенного предела. Составляя график наперед, вы гарантируете, что выделяете время на выполнение задачи, ничего не забывая. Но если делать это чрезмерно, это может оставить вам слишком мало возможностей для "гибкости" и заставить вас жить будущим, а не настоящим.

Постоянное пребывание под влиянием полного календаря обязательств может вызвать рост тревоги ожидания и негативно повлиять на рабочую память и скорость обработки информации. Это может препятствовать вашей способности оставаться внимательными и эффективно выполнять задачи в данный момент, что приводит к снижению мотивации и психическому истощению.

5. Слишком много открытых вкладок в браузере

Мало того, что большим количеством вкладок вы перегружаете батарею ноутбука, вы еще и заставляете свой мозг работать в повышенном режиме.

Переход с вкладки на вкладку создает у вашего эго ложное представление, что вы выполняете невероятное количество работы, объясняет главный невролог Case Integrative Health в Чикаго Рана Мафи. На самом же деле вы не полностью перерабатываете то, что пытаетесь эффективно потреблять. Отсюда и умственная усталость.

6. Сразу же отвечать на звонки

Телефонные звонки могут быть изнурительными, отмечает Рана Мафи.

"Вашей нервной системе приходится не только менять задачи одним нажатием кнопки, но и пытаться воспринимать разговор без мимики и языка тела, что заставляет ваш мозг работать активнее", – объясняет специалист.

К тому же, после завершения звонка вам может понадобиться более 20 минут, чтобы полностью восстановить свое внимание.

7. Начинать задание, не завершив предыдущее

Из-за нехватки времени и постоянных перерывов нередко приходится откладывать полузавершенные задачи, чтобы заняться чем-то срочным, что появилось или должно быть первоочередным.

Небольшой кусочек вашего внимания остается на незавершенной задаче. Когда вы чувствуете этот остаток внимания, ваш мозг работает сверхурочно, думая о задаче, над которой вы сейчас работаете, а также размышляя о предыдущей задаче, которую вам пришлось оставить незавершенной.

Чем чаще это происходит, тем труднее мозгу приходится работать, чтобы оставаться сосредоточенным, расходуя при этом свои энергетические запасы.

8. Сутулость

"Плохая осанка может истощить ваш уровень энергии, поскольку увеличивает давление на мышцы, суставы и связки", – говорит Науин Сафдар, медицинский директор EHE Health.

Для компенсации организму приходится тратить больше энергии, что приводит к усталости. Если поддержание хорошей осанки не является вашей сильной стороной, использование различных средств для коррекции осанки – эргономичного офисного кресла или подушки, корсета для коррекции осанки – может помочь вам выработать эту привычку.

9. Делать неглубокие вдохи

Несмотря на то, что дыхание считается бессознательной деятельностью, мы склонны дышать неправильно, когда у нас очень много мыслей.

Поверхностное дыхание уменьшает количество кислорода, которое организм получает, и количество, которое может транспортировать кровь к нашим органам и клеткам для оптимального функционирования.

Каждый раз, когда вы замечаете, что чувствуете особое напряжение или стресс, используйте это как сигнал к тому, чтобы сделать несколько глубоких вдохов.

10. Позволять маленьким задачам накапливаться

Совокупная психическая нагрузка от непреднамеренного накопления мелких задач вроде ответить на сообщение, заменить лампочку и т.д. может истощать психику.

Даже те обязанности, с которыми можно справиться, начинают казаться непосильными и удушающими из-за их большого количества. Постоянные и непрошеные мысли "Я должен сделать задание Х" также вызывают чувство стыда и накопление тревоги перед будущими задачами.

11. Не выключать свет ночью

Воздействие яркого света ночью сигнализирует мозгу, что сейчас еще день. Это подавляет выделение мозгом мелатонина – гормона, способствующего сну. Это может нарушить цикл сна и бодрствования и привести к бессоннице, плохому качеству сна и усталости.

Когда солнце садится, воспользуйтесь возможностью повлиять на свой циркадный ритм и приглушите свет или выключите его – или же подумайте об умных лампочках, которые автоматически затемняют свет в вашем доме в определенное время.

12. Не подстраивать советы под свою личность или образ жизни

Использование чужих советов может помочь создать основу для дальнейших действий, но если вы не персонализируете рекомендации, вы рискуете не достичь своих целей.

Это пустая трата времени и энергии, которая может вызвать такие эмоции, как разочарование, разочарование и возмущение. Когда вы получаете или изучаете советы, важно критически их оценивать. Подумайте, насколько они применимы к вашему конкретному случаю, и что может отличаться.

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