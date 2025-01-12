Водителям, желающим вложить деньги в классическое авто, стоит обратить внимание на эти модели.

Водители, желающие инвестировать в авто, обратят свое внимание на определенные модели. Пара экспертов по классическим автомобилям поделилась 10 интересными старыми моделями, которым суждено подорожать в ближайшие годы.

Издание Express пишет, что коллекционер автомобилей и ведущий программы Salvage Hunters: Classic Cars Пол Кауленд отметил, что одной из моделей, которая будет стремительно расти в цене, является оригинальный Toyota RAV4.

Позже Пол, к которому присоединился коллега-коллекционер Адам Сломан, также рекомендовал Peugeot 106 Rallye, но предупредил покупателей, что они должны найти чистый экземпляр.

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10 классических автомобилей, которые вырастут в цене:

1959-68 Austin-Healey 3000;

1965-69 Porsche 912;

1977-80 Rolls Royce Silver Shadow II;

1991-96 Peugeot 106 Rallye;

1992-98 Maserati Ghibli;

1994-99 Ferrari F355;

1994-00 Toyota RAV4;

1994-02 Range Rover P38A;

2000-01 Subaru Impreza P1;

2002-05 Alfa Romeo 147 GTA.

На какие авто стоит обратить внимание - мнение экспертов

Ранее эксперты назвали 10 лучших недорогих электромобилей с пробегом. По их словам, эти модели можно выгодно купить на вторичном рынке.

В свою очередь эксперты портала Edmunds назвали шесть лучших полноприводных автомобилей, которые можно купить на вторичном рынке в США менее чем за 25 тысяч долларов.

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