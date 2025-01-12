Водители, желающие инвестировать в авто, обратят свое внимание на определенные модели. Пара экспертов по классическим автомобилям поделилась 10 интересными старыми моделями, которым суждено подорожать в ближайшие годы.
Издание Express пишет, что коллекционер автомобилей и ведущий программы Salvage Hunters: Classic Cars Пол Кауленд отметил, что одной из моделей, которая будет стремительно расти в цене, является оригинальный Toyota RAV4.
Позже Пол, к которому присоединился коллега-коллекционер Адам Сломан, также рекомендовал Peugeot 106 Rallye, но предупредил покупателей, что они должны найти чистый экземпляр.
10 классических автомобилей, которые вырастут в цене:
- 1959-68 Austin-Healey 3000;
- 1965-69 Porsche 912;
- 1977-80 Rolls Royce Silver Shadow II;
- 1991-96 Peugeot 106 Rallye;
- 1992-98 Maserati Ghibli;
- 1994-99 Ferrari F355;
- 1994-00 Toyota RAV4;
- 1994-02 Range Rover P38A;
- 2000-01 Subaru Impreza P1;
- 2002-05 Alfa Romeo 147 GTA.
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