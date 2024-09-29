Следует упомянуть признак, по которому орла легко отличить от гусей.

Загадки о птицах на внимательность и логику могут помочь стать более собранными и внимательными, научиться быстро включаться в работу и находить за считанные секунды то, что следует разыскать.

Создана новая оптическая иллюзия-загадка с уловкой - следует разыскать среди гусей гордого орла. С поисками надо справиться за 7 секунд. Чтобы уложиться в такие временные рамки, следует вспомнить признак, по которому орла легко отличить от гуся или гусыни.

Обратите внимание и на то, что орлы и гуси имеют общий признак, это именно та уловка, из-за которой можно потерять немало времени. Если догадаться, на что не стоит обращать кучу внимания, можно сэкономить драгоценные секунды.

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"Уловка" заключалась в том, что у орлов, как и у гусей, белые головы. Люди, которые вспомнили, что у орлов изогнутый желтый клюв, а у уток - прямой и оранжевый, имели большие шансы на победу.

Такие интересные новости опубликованы

Размещена оптическая иллюзия с различными часами, среди которых одни можно назвать странными. Странные часы надо разыскать за 9 секунд. Эту оптическую загадку можно считать быстрым тестом для проверки IQ (коэффициент интеллекта).

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