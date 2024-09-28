Не стоит долго рассматривать формы часов.

Оптические загадки о предметах можно считать простыми тестами для проверки коэффициента интеллекта (IQ) - людей, которые справятся с заданием, можно назвать умниками.

Новое задание вот такое - следует разыскать среди большого количества часов те, которые показывают странное время. Задание усложнено тем, что надо уложиться в узкие временные рамки - потратить на поиски странных часов 9 секунд.

Журналисты посоветовали для достижения победы действовать так - охватите взглядом все изображение, поймите, чем похожи большинство часов, отбросьте те часы, которые имеют что-то общее и разыщите странный предмет:

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Есть такая подсказка - не стоит тратить время на то, чтобы долго рассматривать формы часов.

Странными назвали часы, которые спешат: на всех циферблатах 9:15, а на одном - 9:45. Странные часы находились внизу изображения.

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На картинке есть много диких кабанов, и среди них надо разыскать странное животное. На поиск следует потратить всего 5 секунд. Не следует слишком много времени тратить на то, чтобы рассматривать морды кабанов.

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