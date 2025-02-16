Вся причина – в положении головы во время процедуры, объясняют врачи.

Посещение парикмахерской часто считается приятным занятием – обычно люди выходят оттуда с новой прической, красиво уложенными волосами и улыбкой на лице. Но порой этот опыт может обернуться серьезной угрозой для здоровья.

Об этом пишет The Independent. Издание рассказало о состоянии, известном как синдром инсульта в салоне красоты (BPSS). Для некоторых людей мытье головы в парикмахерской может завершиться госпитализацией.

"Исследования показывают, что сидение под неудобным углом возле моек, которые используются для мытья волос во многих салонах, может вызвать боль в шее, травмы и – в очень редких случаях – даже инсульт, угрожающий жизни", – говорится в материале.

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Впервые синдром инсульта в салоне красоты был обнаружен в 1993 году американским неврологом Майклом Вайнтраубом. У некоторых его пациентов развились тяжелые симптомы, связанные с инсультом, именно после мытья волос шампунем во время визита в парикмахерскую.

Во время мытья головы клиентов обычно просят сесть и закинуть голову на край специальной раковины. Исследования показывают, что чрезмерное вытягивание головы и шеи над жестким краем мойки является основной причиной BPSS.

"Необычное положение шеи, вращение шеи или резкие рывковые движения во время энергичного мытья головы могут привести к тому, что позвонки верхнего отдела позвоночного столба в области шеи будут давить на один из основных кровеносных сосудов, которые поставляют кровь к задней и нижней части мозга. Некоторые случаи BPSS также вызваны костными шпорами – крошечными костными фрагментами из шишек на позвоночнике, которые могут сжимать или разрывать артерию, находящуюся рядом с ними", – объясняет издание.

BPSS чаще всего случается у женщин старше 50 лет. Факторами риска являются сужение или истончение кровеносных сосудов и артрит шейного отдела позвоночника. Тем не менее инсульт, вызванный мытьем головы в парикмахерской, может постигнуть любого, независимо от возраста или истории болезни.

Поэтому если вы боитесь или чувствуете боль и дискомфорт во время мытья головы в салоне, попросите парикмахера изменить положение – наклонитесь над раковиной, вместо того, чтобы закидывать голову назад над краем. Если в салоне невозможно избежать мытья с запрокидыванием головы, попросите, чтобы вам предоставили поддержку для шеи.

Как часто нужно мыть голову – ответ дерматологов

Каждый из нас на каком-то этапе жизни задавался вопросом о том, как часто нужно мыть голову. На самом деле все зависит от таких факторов, как жирность волос, тип волос, уровень активности и возраст.

По мнению дерматологов, слишком частое мытье шампунем может высушить волосы и сделать их тусклыми. В то же время более редкое мытье связано с появлением перхоти, неприятным запахом кожи головы и другими проблемами кожи головы и волос.

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