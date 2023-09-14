На самом деле очень многие допускают ошибки при такой рутинной процедуре, как мытье головы. Волосы из-за этого очень страдают, становясь тусклыми и непослушными.

Обычное мытье волос может заставить почувствовать себя совершенно новым человеком. Когда у вас свежевымытые волосы, это воодушевляет и придает сил. Но неожиданно может случится так, что мытье волос не приносит ожидаемого результата и не понятно, как это исправить. Поэтому, как правильно мыть голову - читайте в материале.

Давайте сначала разберемся, почему нельзя мыть волосы по всей длине. Специалисты рекомендуют наносить шампунь на корни, немного массируя пальцами. Так лучше будет удаляться загрязнение. А вот кончикам волос достаточно стекающей пены. Таким образом вы избежите травмирования и спутывания волос.

Почему нельзя мыть волосы вниз головой - не делайте так больше

Дело в том, что такой способ очень вредит волосам, поскольку шампунь попадает на корни и сами волосы с неправильной стороны. Это вызывает более сильное раскрытие волосяных чешуек. В результате регулярного мытья волос таким сопосбом, они станут тусклыми и ломкими, а кончики - посеченными.

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Кроме того, пользователь TikTok @madamesweat привела слова западного эксперта по красоте, которая советует "никогда не наносить шампунь на одну и ту же часть" головы, поскольку вымыть нужно ее всю. Она также сказала, что "слишком сильное трение может повредить волосы", порекомендовав при намыливании использовать "кончики пальцев, а не ладони", поскольку это приведет к слишком сильному трению.

Еще один момент - существует довольно распространенное мнение, что чем реже мыть голову - тем лучше. На самом деле это не так. Следуя такому примеру, вы рискуете получить покраснение и раздражение кожи головы и, как следствие, выпадение волос - вот почему нельзя редко мыть голову.

Почему нельзя мыть голову через день - ответ специалиста

Специалисты в один голос утверждают, что частое мытье наносит вред волосам. По словам директора клиники волос Бостонского медицинского центра Линн Голдберг, люди, которые часто моют голову, сталкиваются с тем, что сальные железы вырабатывают жир интенсивнее и волосы становятся грязными быстрее. Трихолог отметил, что лучший совет таков: голову необходимо мыть раз в три дня.

Однако он подчеркнул, что если у человека нормальный тип волос, то их моют один или два раза в неделю. Если жирный тип кожи, то мыть нужно чаще. А вот у кого жесткие или вьющиеся волосы, то их лучше мыть всего раз в неделю. Обладатели тонких прямых волос вынуждены мыть голову два раза в неделю или еще чаще.

Кроме того, специалист отметил, что еще нужно учитывать прическу и то, окрашены волосы или нет.

Почему нельзя мыть голову перед сном - что говорят врачи

Эта распространенная ошибка очень вредна. Во-первых, ложась с мокрой головой в прохладной спальне, вы рискуете получить на утро, как минимум, головную боль, а как максимум - проснуться с симптомами простуды.

Кроме того, по словам врачей, при контакте с подушкой, мокрые волосы травмируються, теряют объем и в дальнейшем могут выглядеть тускло.

Чтобы всего этого не было, врачи рекомендуют мыть и сушить волосы за полчаса до сна.

Сколько шампуня надо для мытья головы - как отмерить дозу

Опять таки пользователь TikTok @madamesweat передала слова эксперта по гигиене, которая отметила, что "меньше - значит больше". Специалист рекомендовала наливать в ладонь около 5 мл средства.

Но если вы обладатель густых волос, то дозу допустимо чуть увеличить. При этом, трихологи советуют перед нанесением шампуня хорошо намочить волосы теплой водой.

А что будет, если переборщить с шампунем, также знают не все. Во-первых, если постоянно использовать много шампуня, то он быстро закончится, а во-вторых, его невозможно будет хорошо вымыть из головы, поэтому волосы приобретут тусклый и немытый вид очень быстро.

Ранее УНИАН писал, как правильно мыть голову пошагово.

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