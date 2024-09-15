'Мы не думали, что это реально': ученые обнаружили новый вид ос, как из фильма ужасов

Эти осы откладывают яйца в брюхо живых мух.

Ученые из Миссисипи обнаружили новый вид ос, который откладывает яйца в живых мух, чтобы детеныши вырывались из их животов, сообщает Nature.

"В то время мы не думали, что это реально", - сказал ведущий автор исследования Логан Мур, биолог из Университета штата Миссисипи.

Самки этого межвидового инфильтрата, который получил название syntretus perlmani, размножаются, забивая свой яйцеклад в брюшко плодовой мушки, чтобы отложить свои яйца.

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Затем из этого эмбриона вылупляется крошечная личинка с колючим хвостом, которая развивается внутри еще живой мухи в течение примерно 18 дней, а затем вырывается сбоку ее брюшка, вызывая смертельную боль в животе.

"Чтобы добавить дополнительный ужас, отметим, что муха обычно будет оставаться живой в течение нескольких часов после этого", - сказал Мур.

Ужасная манера размножения осы принесла ей сравнение с ксеноморфами в классическом научно-фантастическом фильме ужасов Ридли Скотта "Чужой" 1979 года.

Perlmani, который является единственным известным видом ос, который заражает плодовых мушек, был впервые обнаружен в прошлом году на заднем дворе Миссисипи учеными, которые собирали тип плодовой мушки под названием drosophila affinis. Сообщается, что они проверяли их на наличие паразитических червей, называемых нематодами.

Мур сначала не мог поверить своим глазам, сказав: "Если вы разберете тысячи мух, вы увидите некоторые странные вещи".

Собрав несколько личинок ос, его команда подтвердила их идентичность, вырастив их в лаборатории и изучив их ДНК. Детеныши покидали тела мух-инкубаторов и закапывались в субстрат на 23 дня, прежде чем выйти на свет как полностью развитыми. Дальнейшие исследования показали, что осы заразили и другие виды плодовых мушек.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые во время исследования дна Красного моря обнаружили "бассейны смерти" - таинственные участки, где не выживают никакие существа.

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