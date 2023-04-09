Он говорит, что приятно отправиться на поиски и найти что-то, что принесет кому-то счастье.

Житель Новой Шотландии, который почти каждый день в течение почти трех лет ищет своего пропавшего сына, наткнулся на письмо в бутылке, написанное 11-летним мальчиком около четырех десятилетий назад.

Джейсон Элер искал своего сына Дилана вдоль реки Салмон. Во время поисков он неожиданно наткнулся на бутылку, сообщает CTV News.

"Я решил попробовать открыть его. Я не мог его открыть, поэтому я разбил стекло, и это была записка", — рассказал Элер.

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В письме говорилось: "Меня зовут Грег Брайтман. Мне 11 лет. Не могли бы вы отправить письмо обратно, если найдете его?". В записке также были указаны адрес и номер.

Элер опубликовал в социальных сетях сообщение и снял на видео письмо, а также попросил предоставить любую информацию о человеке, написавшем его.

Брайтман, которому сейчас 50 лет, наслаждался выходными, когда ему позвонила жена по поводу поста. "Моя жена сказала, что меня ищут", — сказал Брайтман.

Закончив телефонный разговор, Брайтман увидел видеозапись письма и не мог в это поверить. "Полный шок... Я знал, что это мой текст. Это было потрясающе".

Элер поехал в Мейтленд, где живет Брайтман, и передал ему письмо, которое тот когда-то написал. Джейсон говорит, что приятно отправиться на поиски и найти что-то, что принесет кому-то счастье.

Как отмечает издание, Дилан Элер бесследно исчез с заднего двора своей бабушки 6 мая 2020 года. Полиция считает, что он упал в ручей и, возможно, утонул, однако его тело так и не нашли. Единственным найденным доказательством были его резиновые сапоги.

С тех пор каждый день был мучительным для скорбящего отца. "Его день рождения приближается 16 апреля, и без ответов тяжело", — говорит мужчина.

"Я скучаю по его голосу. Я скучаю по всему в нем", — добавляет Элер.

Курьезный случай с поисками мужчины в Турции

В Турции мужчина участвовал в своих же поисках. Ранее 50-летний Бейхан Мутлу вместе с друзьями отдыхал в лесном массиве в Бурсе. Изрядно выпив, ночью он отошел вглубь леса и пропал. Друзья не смогли его найти самостоятельно и вызвали полицию.

В какой-то момент волонтеры стали громко кричать имя мужчины. В этот момент отозвался один из добровольцев, который крикнул: "Я здесь!".

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