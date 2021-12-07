Почти неделю он не выходил на связь со своими родными.

36-летнего жителя Луцка, которого объявили в розыск еще 3 декабря, нашли здоровым и невредимым. Мужчина вернулся на свою дачу в селе Гаразджа, где его заметили соседи и сообщили в полицию.

Читайте такжеВ Луцке ученикам нескольких школ во время онлайн-обучения показывали порноВ пресс-службе полиции Волыни рассказали, что лучанин исчез в понедельник, 29 ноября, сообщает ZAXID.NET.

Ранее пропавший мужчина объяснил своему отцу, что хочет попытаться пожить вне цивилизации. С дачи под Луцком он взял палатку и ушел в неизвестном направлении, а после этого почти неделю не выходил на связь со своими родными.

В полиции отмечают, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Напомним, курьезная ситуация произошла в США с туристом из штата Колорадо. Мужчина заблудился во время похода на самую высокую в штате гору Элберт и не отвечал на звонки спасателей, потому что ему звонили с незнакомого номера.

Турист объяснил, что не отвечал на звонки, потому что не знал, кто звонил.

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Автор: Екатерина Малюга