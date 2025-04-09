Несмотря на то, что подушки могут казаться чистыми, они все равно накапливают грязь и бактерии.

Большинство людей знает, что важно стирать постельное белье каждую неделю, однако возникает вопрос, как часто стирать подушки, на которых вы спите каждую ночь. Поэтому эксперты рассказали для Real Simple, как часто нужно стирать подушки.

По словам эксперта Робин Мерфи, подушки, на которых вы спите, стоит стирать каждые 3-6 месяцев.

"Они могут не иметь грязный вид, но они медленно собирают масла, пыль и пот через наволочку", - объяснила специалист.

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Однако если у вас есть аллергия или вы можете потеть ночью, то лучше стирать их примерно каждые три месяца.

"Так же, как простыни и наволочки, вкладыши полезно регулярно освежать - даже если они большую часть времени не на виду", - добавила эксперт.

В то же время генеральный директор одной из клининговых компаний Алисия Соколовски советует стирать детские подушки еще чаще.

"В идеале стирать подушки в детской комнате нужно каждые один-два месяца, поскольку они могут накапливать больше грязи и аллергенов", - объяснила эксперт.

В свою очередь декоративные подушки не нужно стирать так часто.

"Каждые полгода-год обычно достаточно, если только вы не спите на них, не имеете домашних любимцев, которые любят свернуться калачиком на диване, или не едите закуски слишком близко к подушкам. В таком случае обращайтесь с ними, как с обычными", - посоветовала Соколовски.

Как понять, что пора постирать подушки?

По словам экспертов, есть несколько признаков того, что ваши подушки нуждаются в стирке.

"Если ваши подушки имеют несвежий или кислый запах, кажутся необычно плоскими или вызывают приступы чихания, когда вы ложитесь, вероятно, пришло время. Пожелтение или видимые пятна также являются явным признаком", - говорит Мерфи.

Специалист подчеркнула, что свежая подушка должна быть мягкой, упругой и чистой, если это не так, то ее стоит постирать или даже заменить.

Как стирать подушки в стиральной машине?

"Вы должны прочитать этикетку с рекомендациями по уходу, но большинство полиэфирных или пуховых наполнителей можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме с теплой водой и мягким моющим средством", - добавила Мерфи.

Если подушка имеет пуховые или перьевые вставки, то стоит проверить этикетку. Многие из них можно стирать, однако в основном им требуется дополнительное полоскание и сушка в сушильной машине на низкой температуре.

Однако не все подушки можно стирать в стиральной машине.

"Внутренние компоненты, такие как латекс, измельченная пена или другие современные материалы, обычно плохо реагируют на большое количество воды. Лучше сосредоточиться на более тщательной очистке чехла подушки, а уже потом, при необходимости, точечно обрабатывать наперник", - объяснил соучредитель одной из компаний по производству подушек и матрасов Адам Тишман.

Если у вас нет времени на стирку подушек или вы не можете положить их в стиральную машину, Тишман советует оставить их на солнце.

"Не стоит недооценивать силу солнца, когда дело доходит до очистки подушек! Высушивание подушек на солнце в течение нескольких часов может помочь убить бактерии, удалить влагу и уменьшить неприятные запахи естественным путём", - заверил эксперт.

Другие советы по стирке

Ранее эксперты рассказали, как правильно стирать пуховик в машинке и вручную. По их словам, перед стиркой важно четко определить тип утеплителя в вашем пуховике и ознакомиться с рекомендациями производителя.

Также стало известно, можно ли стирать вещи в холодной воде. Специалисты говорят, что холодная вода может быть не только эффективной во время стирки, а также может иметь преимущества над горячей.

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