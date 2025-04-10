В перечень входят полотенца, одежда для активного отдыха и купальники.

Специалисты по уборке составили перечень вещей, при стирке которых лучше никогда не использовать кондиционер для белья, пишет goodhousekeeping.com.

"На некоторых материалах кондиционер может накапливаться со временем, разрушая влагоотводящие покрытия, уменьшая впитываемость или даже вызывая обесцвечивание", - говорится в публикации.

Эксперты советуют перед стиркой всегда проверять этикетку по уходу за одеждой или предметом домашнего обихода.

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Что нельзя стирать с кондиционером - список вещей

Специалисты из Лаборатории домашнего ухода и уборки Института надлежащего домоуправления рекомендуют не использовать кондиционер для белья при стирке следующих вещей:

Одежда для активного отдыха. Спортивная одежда, особенно из синтетических тканей, таких как полиэстер, спандекс и нейлон, часто обладает влагоотводящими свойствами, помогающими впитывать пот и сохранять прохладу во время тренировок. Кондиционер для белья может оставлять следы, которые будут мешать впитывать влагу должным образом.

Купальники. Кондиционеры для белья могут влиять на водостойкость и влагоотводящие свойства купальника. Это во многом связано с остатками, которые со временем покрывают волокна ткани.

Одежда из огнестойкого материала. К примеру, детская одежда для сна должна быть огнестойкой, чтобы не загореться. Стирка этих вещей в кондиционере для белья влияет на огнестойкие свойства, что может представлять угрозу безопасности.

Водостойкая одежда. Кондиционеры для ткани могут изменить волокна и нарушить водонепроницаемое покрытие курток, брюк и другой одежды для отдыха на открытом воздухе.

Одежда из флиса или шенилла. Такие ткани, как флис и шенилл, состоят из мелких волокон, которые придают мягкость и уют. Хотя кондиционер для белья со временем может накапливаться на этих крошечных волокнах, в конечном итоге уменьшая их естественную мягкость.

Вещи из микрофибры. Микрофибра отлично подходит для уборки, поскольку сложные нити ткани обладают уникальной способностью впитывать. Но если вы бросаете такие салфетки или полотенца в стирку с кондиционером для белья, это может нарушить целостность тканей и снизить эффективность.

Махровые полотенца. Чрезмерное использование кондиционера может снизить впитывающую способность полотенец.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько белья можно класть в стиральную машину.

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