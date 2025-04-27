Кто-то может от этом догадываться, но лучше знать о проблеме наверняка.

С наступлением летней жары многие автомобилисты задумываются, можно ли летом заправлять полный бак или наоборот — почему этого лучше не делать. Давайте разберемся в этом вопросе, ведь соблюдение тех или иных рекомендаций поможет обеспечить безопасность и надежную работу вашего авто на этот знойный период.​

Почему нельзя заправлять полный бак летом

Дело в том, что бензин и дизельное топливо обладают свойством расширяться при нагревании. Поэтому в жаркую погоду это точно противопоказано. Если бак заполнен до краёв, это может привести к утечке бензина через клапан вентиляции топливного бака или горловину.

Такая утечка не только опасна из-за риска возгорания, но она также может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Заправлять полный бак или нет? Точно нет! Рекомендуется не заполнять его более чем на 90% в жаркие дни.​

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Можно ли заправлять газом полный бак

Владельцам автомобилей с газобаллонным оборудованием тоже следует быть особенно осторожными. Газ при нагревании расширяется сильнее, чем бензин. Поэтому можно ли так делать? Конечно же, нет.

Рекомендуется заправлять газовый баллон не более чем на 80% от его объема, особенно летом, чтобы избежать избыточного давления и возможных утечек.​

Какой бензин лучше летом

Вопрос этот актуален как никогда. Некоторые автомобилисты считают, что в жару лучше использовать бензин с более высоким октановым числом, например, А-95 вместо А-92.

Это связано с тем, что при высоких температурах повышается риск детонации, и бензин с более высоким октановым числом может обеспечить более стабильную работу двигателя. Однако всегда следует придерживаться рекомендаций производителя вашего автомобиля.

Ранее УНИАН сообщал, как уменьшить расход топлива. Бензин стоит дорого, поэтому узнать, как сделать так, чтобы был меньше расход топлива, никогда не будет лишним. Тем более, что для этого вам просто понадобится "миска с водой".

Опытный автомойщик рассказал, чем нельзя мыть машину и поделился некоторыми советами по "внутренней" уборке. К примеру, для уборки шерсти домашних животных в авто можно даже не использовать пылесос. Достаточно взять обычные резиновые перчатки, к которым хорошо "цепляются" все ворсинки.

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