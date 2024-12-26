Не бойтесь, если на фольге после использования на кухне появились пятна.

Алюминиевая фольга - это продукт, который можно смело использовать повторно, даже на кухне, не опасаясь за безопасность. Таким образом вы сэкономите средства, а также позаботитесь, чтобы отходов образовывалось меньше, пишет The Takeout.

Издание уверяет, что алюминиевая фольга безопасна для повторного использования даже после того, как её использовали для приготовления пищи на кухне, и после этого на ней появились пятна разных оттенков.

Изменение цвета алюминия - это нормально, утверждается в публикации. Это происходит из-за реакции алюминия с кислородом. Кислород и алюминий должны провзаимодействовать, чтобы на поверхности фольги образовать слой оксида алюминия, который помогает сделать фольгу безопасной для пищевых продуктов.

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Такие факторы, как солнечный свет, влажность, высокие температуры, например в духовке, могут способствовать изменению цвета алюминиевой фольги, но этого не надо бояться.

Можно попробовать помыть фольгу, чтобы удалить некоторые пятна. А можно просто использовать ее другую сторону, ведь не имеет значения, какая сторона фольги касается пищи. Ее безопасно использовать повторно в духовке, застилая противень, или во фритюрнице.

Еще один способ повторного применения алюминиевой фольги - удаление пятен воды со стеклянной посуды после мытья. Этот материал также идеально подходит для чистки чугунных сковородок. Шар из фольги поможет удалить стойкую ржавчину, вернув чугуну прежнее состояние.

Кроме того, пользуйтесь фольгой в саду, чтобы защитить растение от насекомых. Для этого сложите или нарежьте ее на полоски и оберните ею основание растения, чтобы насекомые на него не заползали.

Еще одно место, где можно воспользоваться фольгой, которая уже была в употреблении, - угольный гриль. Если вы поместите лист под древесный уголь, очистить пепел и мусор потом будет проще - достаточно будет завернуть их в фольгу и выбросить.

Ранее УНИАН рассказывал о 15 лайфхаках использования фольги от разработчицы рецептов Дарси Ленц. Ею, в частности, можно наточить ножницы, изготовить из нее тарелку собственноручно, отполировать серебро, фольга может заменить кондитерский мешок и тому подобное.

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