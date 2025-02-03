В частности, говорить "нет" нужно без лишних объяснений и без чувства вины.

Эмоционально развитые люди используют три мощные фразы, которые помогают им избавиться от негативного мышления, избегать излишних объяснений и извлекать ценные уроки из каждого момента. Простые, но эффективные фреймворки позволяют принимать более осознанные решения как в работе, так и в повседневной жизни, пишет консультант Джастин Барисо в статье на Inc.com.

В основе эмоционального интеллекта лежит способность осознавать и контролировать свои эмоции, чтобы достигать положительных результатов. Это крайне важный навык, особенно для лидеров в современном мире бизнеса, пишет автор.

По его словам, иногда эмоции могут заставить нас сказать или сделать что-то, о чем потом придется пожалеть. Однако, если у вас есть четкое правило или фраза, они помогут направить ваши слова и действия в нужное русло, согласованное с вашими ценностями и принципами. Это похоже на опытного шахматиста, который настолько хорошо знает стратегию игры, что мгновенно принимает правильные решения в зависимости от ситуации.

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За много лет эксперт познакомился с множеством подобных фреймворков, но особенно выделяет он только три из них:

"Назад к реальности". Чем чаще напоминать себе, что нужно возвращаться к реальности, тем проще будет не увязнуть в негативных мыслях и переключиться, чтобы двигаться дальше.

"Спасибо, что обратились ко мне", "Сейчас я не могу помочь, учитывая мою загруженность", "Но я уверена, что у вас все получится!". Именно так нужно говорить "нет" без лишних объяснений и без чувства вины.

"Один раз в жизни". Этот принцип учит тому, что каждое мгновение уникально и никогда не повторится. Осознание этого помогает нам по-настоящему ценить настоящее.

Отмечается, что, используя эти три простые, но мощные фразы, вы сможете управлять своими эмоциями, действовать уверенно и осознанно, а также наполнять свою жизнь настоящим смыслом.

Напомним, ранее УНИАН писал, как с помощью 1-минутного упражнения в день ускорить свой успех.

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