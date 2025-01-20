Животные могут испытывать чувства в словах, которые были сказаны им в последние минуты жизни.

Одной из самых тяжелых вещей, которые связаны с домашними любимцами, является прощание с ними, особенно, когда они доживают свои последние дни. Большинство владельцев обычно находятся рядом с животным, однако некоторые не могут находиться возле него, чтобы не делать себе еще больнее, пишет Mirror.

В то же время ветеринар мобильного хосписа Фейт Бэнкс говорит, что в последние минуты жизни важно сказать своему животному слова любви и утешения, независимо от того, насколько больно наблюдать, как оно уходит из жизни.

В своем видео в соцсети TikTok она рассказала о важности последних слов для животных:

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"Последние слова, которые вы говорите своему любимцу, очень особенные и очень значимые".

По словам ветеринара, животные могут испытывать чувства в словах, которые были сказаны им в последние минуты жизни.

"Я слышу последние слова, которые многие люди говорят [своим домашним любимцам], и они действительно остаются со мной. Многие из них являются обычными или традиционными словами, которые, как вы думаете, люди говорят: "Я люблю тебя, спасибо, я буду скучать по тебе, увидимся снова, жди меня"", - рассказывает Бэнкс.

В свою очередь, по словам, эксперта, есть одна фраза, которую произносят владельцы домашних животных, с которой она не соглашается.

"Мне очень жаль" - это слово, которое я не люблю слышать, потому что я чувствую, что эти люди так много сделали для своих любимцев. Я понимаю, что вам жаль, что вы больше не можете быть вместе, но я надеюсь, что они не просят прощения за то, что сделали что-то не так", - объяснила ветеринар.

В то же время многие пользователи TikTok рассказали о своем опыте прощания с домашними любимцами. Одна из пользовательниц написала:

"Я сказала: "Все в порядке, ты можешь идти. С мамой все будет хорошо". Я соврала, мне не было хорошо тогда, мне и сейчас не хорошо, но он закрыл глаза и сделал последний вздох после моей лжи. Думаю, тогда все было хорошо".

Другой пользователь отметил:

"Кажется, последними словами, которые я сказал, были: "Лучше возвращайся ко мне, чтобы я знал, что с тобой все в порядке".

Однако женщина также поделилась трогательным моментом во время прощания со своим любимцем:

"Мой 22-летний кот умер в прошлую пятницу у меня на руках. Пока я держала его, я говорила с ним, что очень его люблю, что буду скучать по нему и поблагодарила его за его безусловную любовь".

Другие интересности о домашних животных

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